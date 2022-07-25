Эмин Агаларов решил вернуться к бывшей жене
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Эмин Агаларов решил вернуться к бывшей жене

Эмин Агаларов решил вернуться к бывшей жене
Певец Эмин Агаларов ошарашил своим признанием. Расставание Агаларова со второй женой, Аленой Гавриловой, стало для всех неожиданностью. Брак пары просуществовал два года, вскоре после появления на свет дочки Афины супруги вдруг разошлись. 42-летний Агаларов не любит говорить о личной жизни. Однако намеки, которые он давал еще в конце декабря, выпустив совместный клип с экс-избранницей и наследницей, стали поводом для появления слухов. Поклонники уже тогда подозревали, что Эмин решил воссоединиться со второй супругой Аленой. Однако, пара никак не комментировала происходящее. «Это правда. Мы снова вместе. В одну реку можно войти сколько угодно раз. Уже больше года мы вместе. В тайне ничего не держали, просто нас особо никто не спрашивал», — разоткровенничался певец и бизнесмен в интервью Надежды Стрелец на ее YouTube-канале.
Также бизнесмен рассказал, что у него складываются хорошие отношения и с бывшей супругой — Лейлой Алиевой, дочерью президента Азербайджана, которая подарила ему двух сыновей — Али и Микаила. «Это большой плюс для всех. Недавно мы ездили отдыхать. Была и Алена, и первая супруга моя, и все дети мои. Все друг с другом общаются. Супруги даже общаются без меня между собой. У всех достаточно дружные отношения и в контексте детей для меня это всегда было важно», — рассказал Эмин. А вот у отца с нынешней невесткой отношения не складываются. Родитель даже не присутствовал на свадьбе сына. «Они здороваются и прощаются… У них нет никаких отношений. В нашей семье каждый сам принимает решения. Если кто-то с чем-то не согласен, то это проблема того, кто с чем-то не согласен… У меня с отцом теплые отношения, если у него нет отношений с моей супругой, то это уже не проблема», — заявил артист, пояснив, что каждый человек должен проживать ту жизнь, которая ему нравится и самостоятельно отвечать за свои поступки.
# Шоу-бизнес Агаларов Эмин
По материалам: z-aya

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