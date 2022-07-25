Эмин Агаларов: «С Игорем Крутым здороваемся, но не общаемся. Жаль, что мы утратили отношения»
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Эмин Агаларов: «С Игорем Крутым здороваемся, но не общаемся. Жаль, что мы утратили отношения»

Эмин Агаларов: «С Игорем Крутым здороваемся, но не общаемся. Жаль, что мы утратили отношения»

Певец Эмин Агаларов долгое время дружил с композитором Игорем Крутым. Однако между мужчинами несколько лет назад произошел серьезный конфликт, после которого они перестали общаться.


Звезды дружили семьями, но несколько лет назад между Агаларовым и Крутым произошла ссора на почве финансирования одной из музыкальных премий. Изначально в проекте участвовали практически все главные продюсеры страны, в том числе Виктор Дробыш, Игорь Матвиенко, Максим Фадеев и другие.

При этом Эмин озвучил, что Крутой взял 1,5 миллиона долларов у Михаила Гуцериева на организацию события. Что, по словам Игоря Яковлевича, не соответствовало действительности. Начались разногласия, звезды разорвали отношения.

Сейчас Агаларов говорит, что конфликта как такового между ними и не было. «Мы и не ссорились. Мы просто не общаемся. Мне жалко, что мы утратили с ним отношения. К Игорю Яковлевичу я всегда относился с большим уважением. Он всегда был старшим примером для меня. И до сих пор, несмотря на наши разногласия, я продолжаю к нему относиться достаточно тепло. У меня есть свои какие-то обиды, у него, наверняка, свои на меня, но это не меняет то, что мы провели достаточно много времени в те годы, когда общались семейно.

И мама моя дружит Олей, и я дружу с Викой. Мы были соседями в Нью-Джерси… Это время я всегда вспоминаю с теплотой… Я со всеми общаюсь и с Игорем Яковлевичем я, когда вижусь, мы с ним здороваемся. У нас все нормально, просто не общаемся», — рассказал певец в интервью Надежде Стрелец в YouTube-проекте «Стрелец молодец».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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