Эрдоган заявил об ожиданиях выполнения обязательств по продуктовой сделке
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Эрдоган заявил об ожиданиях выполнения обязательств по продуктовой сделке

Эрдоган заявил об ожиданиях выполнения обязательств по продуктовой сделкеПрезидент Эрдоган сообщил об ожиданиях выполнения обязательств по «продуктовой сделке»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стамбульские договоренности по зерну могут оказать помощь в преодолении глобального производственного кризиса. Его слова приводит РИА Новости.

По словам турецкого лидера, Анкара ожидает выполнения сторонами договоренностей в Стамбуле по зерну. «Удар показал чувствительность вопроса. Наши ожидания связаны с тем, чтобы все стороны выполняли взятые на себя обязательства», — сказал турецкий лидер.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса».

На церемонии в Стамбуле присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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