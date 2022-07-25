Юлия Барановская прошла точку невозврата в тайном романе

Ведущей Юлии Барановской приписывают роман с Григорием Лепсом. Телеведущая на днях официально заявила, что на данный момент она находится в активном поиске. Но еще весной она прямо говорила о том, что у неё есть тайный ухажер. Она говорила, что он не молод, но состоятелен и хорош собой. Под это описание хорошо подходил Григорий Лепс, с которым ведущей еще зимой начали приписывать роман. Ходили слухи, что именно из-за Юлии случился развод Лепса с женой Анной Шаплыковой. Артист не отрицал, что в крахе браке виноват только он, а его бывшая жена открыто говорила о том, что столкнулась с горьким предательством. По слухам, она часто закрывала глаза на интрижки певца, но в этот раз не смогла этого сделать, ведь это была не просто случайная связь.Инсайдеры утверждают, что роман Лепса с Барановской продлился примерно полгода, пока не случилось то, чего пара боялась больше всего. Ксения Собчак разоблачила их отношения. В эфире шоу «Вечерний Ургант» она прямо заявила о том, что артист встречается с ведущей Первого канала. Для любовников, мечтавших сохранить роман в секрете, это якобы стало точкой невозврата. «Интрижка Юлии и Григория находилась под ударом дважды. Первый раз – когда об этом узнала супруга и подала на развод. Второй раз – когда в эфире «Вечернего Урганта» Ксения Собчак получила цитирование на всю страну, сообщив секрет Полишинеля для шоу-бизнеса и новость для народа», — пишет КП. После разрыва с Барановской Лепс задумался о возвращении к бывшей жене. Недавно он отметил 60-летний юбилей, на который Юлия приглашена не была. Мать Григория Натэлла Лепсверидзе тже надеется, что её сын сделает правильный выбор и вернется к экс-супруге. Об этом она недавно рассказала на съемках документального фильма «Григорий Лепс. Печаль моя смешна».