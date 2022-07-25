Юрий Шевчук может предстать перед судом: в чем обвиняют лидера группы "ДДТ"

Весной 2022 года многие деятели искусства категорически осудили решения российских властей. Получив порцию негатива и критики в ответ, некоторые звезды покинули Россию и попытались наладить свою жизнь за пределами Родины. Лидер группы «ДДТ» также высказывал свою оппозиционную точку зрения, но покидать пределы страны не собирался. Теперь, вероятно, Юрий Шевчук предстанет перед судом за свои высказывания.





Сообщается, что во время выступления в Уфе лидер группы «ДДТ» назвал Россию «нищей бабушкой на рынке». Это и другие высказывания артиста правоохранители расценили как «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ». Материалы следствия были переданы в суд Санкт-Петербурга, по месту регистрации Шевчука.

Позднее стало известно, что дело передано в Советский районный суд города Уфы. Факт получения материалов подтвердила пресс-служба суда. Артист проходит по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. За такое правонарушение действующее законодательство предусматривает штраф на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.





Напомним, что Юрий Шевчук и группа «ДДТ» попали в так называемый «черный список исполнителей». Кроме него в перечне артистов, чья творческая деятельность нежелательна в России, оказались Андрей Макаревич, Валерий Меладзе, группы Би-2, Литтл Биг, IC3PEAK, рэпер Моргенштерн и другие оппозиционно настроенные исполнители.