Юрий Шевчук может предстать перед судом: в чем обвиняют лидера группы "ДДТ"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Юрий Шевчук может предстать перед судом: в чем обвиняют лидера группы "ДДТ"

Юрий Шевчук может предстать перед судом: в чем обвиняют лидера группы "ДДТ"

Юрий Шевчук может предстать перед судом: в чем обвиняют лидера группы "ДДТ"

Весной 2022 года многие деятели искусства категорически осудили решения российских властей. Получив порцию негатива и критики в ответ, некоторые звезды покинули Россию и попытались наладить свою жизнь за пределами Родины. Лидер группы «ДДТ» также высказывал свою оппозиционную точку зрения, но покидать пределы страны не собирался. Теперь, вероятно, Юрий Шевчук предстанет перед судом за свои высказывания.


Сообщается, что во время выступления в Уфе лидер группы «ДДТ» назвал Россию «нищей бабушкой на рынке». Это и другие высказывания артиста правоохранители расценили как «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ». Материалы следствия были переданы в суд Санкт-Петербурга, по месту регистрации Шевчука.


Позднее стало известно, что дело передано в Советский районный суд города Уфы. Факт получения материалов подтвердила пресс-служба суда. Артист проходит по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. За такое правонарушение действующее законодательство предусматривает штраф на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.


Напомним, что Юрий Шевчук и группа «ДДТ» попали в так называемый «черный список исполнителей». Кроме него в перечне артистов, чья творческая деятельность нежелательна в России, оказались Андрей Макаревич, Валерий Меладзе, группы Би-2, Литтл Биг, IC3PEAK, рэпер Моргенштерн и другие оппозиционно настроенные исполнители.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Зачем спешить, если можно все сделать спокойно
Зачем спешить, если можно все сделать спокойно
Автомобили Аллы Пугачевой
Автомобили Аллы Пугачевой
Юрий Шевчук может предстать перед судом: в чем обвиняют лидера группы "ДДТ"
Юрий Шевчук может предстать перед судом: в чем обвиняют лидера группы
Ученые хотят лечить и омолаживать людей с помощью пересадки фекалий
Ученые хотят лечить и омолаживать людей с помощью пересадки фекалий
Иван Охлобыстин рассказал о будущем страны
Иван Охлобыстин рассказал о будущем страны
Кристина Асмус получила очередную травму
Кристина Асмус получила очередную травму
Екатерина Варнава в бикини развлекается с двумя мужчинами
Екатерина Варнава в бикини развлекается с двумя мужчинами
Сергей Безруков получил награду на VK Fest
Сергей Безруков получил награду на VK Fest
Лариса Гузеева показала дочь в купальнике
Лариса Гузеева показала дочь в купальнике
Подборка гифок (25 гифок) - 25.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 25.07.2022
Режим энергосбережения на Xbox стал гораздо привлекательнее за последние месяцы
Режим энергосбережения на Xbox стал гораздо привлекательнее за
Руслану Писанку кремировали в Германии
Руслану Писанку кремировали в Германии

Топ на сегодня

Бурак Озчивит прилетел в Москву: как проходила встреча актера с фанатами
Бурак Озчивит прилетел в Москву: как проходила встреча актера с
Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма в Сирии
Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма
Романтические приключения у Скорпионов, новые знакомства у Рыб: любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Романтические приключения у Скорпионов, новые знакомства у Рыб:
Итоги недели: биткоин преодолел $24 000, а Vauld задолжала кредиторам $402 млн
Итоги недели: биткоин преодолел $24 000, а Vauld задолжала кредиторам
Перечень недружественных России стран пополнили острова Гернси, Мэн и Багамы
Перечень недружественных России стран пополнили острова Гернси, Мэн и

Еще по теме

Против музыканта Юрия Шевчука завели дело о дискредитации российской армии
Юрий Шевчук прокомментировал идею создания списка запрещенных артистов
Умерла мама Юрия Шевчука
Юрий Шевчук спел для дальнобойщиков в химкинском лагере