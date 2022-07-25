Какое влияние окажет на каждый знак зодиака ретроградный Хирон до конца 2022 года

Хирон — это астероид, блуждающий в созвездии Кентавра или Стрельца, который в астрологии считается планетой материализации тонких планов. В июле он начал совершать свое ретроградное движение по небу, давая людям магическую энергию, помогающую понять, как события прошлого могут повлиять на их будущее. Благодаря влиянию ретроградного Хирона многие смогут получить важные жизненные уроки, избавиться от блокировок и трансформировать негативную энергию в созидательную. Его влияние будет ощутимо для всех знаков зодиака до конца 2022 года.

Овен





Влияние ретроградного Хирона на экспрессивного Овна будет особенно сильным. Оно позволит заглянуть в глубины своего внутреннего мира и понять, что блокировало ваши светлые порывы души, что мешало открыть двери удачи. До конца года вы сможете избавиться от этих блокировок и залечить старые раны. Главное — до конца осознать свое истинное предназначение на этой Земле.

Телец





Для Тельцов путь к истинному познанию самого себя будет основан на интуиции. Благодаря влиянию Хирона вы сможете просто закрыть глаза и плыть по течению. Ваша внутренняя проницательность и природные инстинкты смогут направить вас в нужное русло. Главное — не сопротивляться этому провидению, даже если некоторые моменты вы не сможете себе объяснить.

Близнецы





У энергичных и импульсивных Близнецов не будет проблем с новыми идеями и стремительным движением вперед, к новым возможностям, но большая концентрация энергии может помешать глубоко проработать уроки прошлого. Многое останется для вас непонятым, а соответственно, уроки не будут усвоены, если вы не поставите себе цель настроиться на познание своего внутреннего «я».

Рак





Эмоциональным и чувствительным Ракам будет непросто настроиться на магическую энергию Хирона и без посторонней поддержки принимать важные для себя решения. Вы будете постоянно пребывать в сомнениях и во всем видеть подвох, если не доверитесь более опытному наставнику или человеку, которому всецело доверяете. Но избавивших от блокировок и проработав уроки прошлого, вы сможете открыть для себя большие перспективы.

Лев





Основная проблема самовлюбленных Львов заключается в том, что они искренне верят в свою исключительность и, как правило, не хотят подвергать анализу и сомнениям свои прошлые поступки. Это может привести к тому, что вы не только не избавитесь от кармического груза прошлого, но и создадите для себя много новых проблем. Попробуйте мыслить нестандартно и доверьтесь подсказкам ретроградного Хирона.

Дева





Представителям этого знака зодиака в период ретроградного Хирона будет непросто выйти из своей зоны комфорта и мысленно разбить стену, с помощью которой они отгородились от внешнего мира. Но важно постараться сделать это в первую очередь, поскольку от этого зависит ваше будущее. Вам необходимо сбросить груз старых проблем и начать жить в гармонии с окружающим миром.

Весы





У Весов в период ретроградного Хирона прибавится смелости и решительности для решения любых задач. Этим необходимо воспользоваться, чтобы открыть для себя новые возможности. Но изначально важно проработать уроки прошлого и осознать все свои ошибки и недоработки. Следуя своей интуиции, можно не перестраховываться — она непременно приведет к успеху.

Скорпион





У Скорпиона до конца года будет достаточно времени и возможностей, чтобы заняться своим физическим, эмоциональным и духовным здоровьем, а также создать благоприятный климат в семье. Ретроградный Хирон поможет виртуозно пройти по темным лабиринтам вашего прошлого, усвоить его уроки и открыть двери в счастливое будущее, полностью ощутив себя счастливым человеком.

Стрелец





Ретроградный Хирон окажет благоприятное влияние на Стрельцов, активизируя их зону уверенности в себе, стремление сделать выводы из негативных уроков прошлого и начать активное развитие. Определите области, в которых вы хотите достичь успеха, и действуйте, доверившись своей интуиции.

Козерог





Козерогам в период ретроградного Хирона будут предоставлены максимальные возможности для проработки своего прошлого, нейтрализации негативных программ и избавления от всех блокировок. Вы сможете действовать поступательно и уверенно, обеспечив себя и свою семью надежной защитой. Будьте готовы к долгим испытаниям, но помните, что они вам окажутся по плечу.

Водолей





Водолеи под воздействием ретроградного Хирона станут настоящими баловнями судьбы. Им предоставится уникальная возможность пройти все испытания легко и непринужденно, словно ангел удачи будет вести их за руку по заранее проложенному пути. Когда все уроки прошлого будут пройдены и усвоены, а будущее откроет перед вами свои двери, просто позвольте себе наслаждаться жизнью.

Рыбы





Рыбам до конца года предстоит пройти серьезные испытания, переосмыслив свои жизненные ценности и отношение к окружению. Многое из того, что раньше представлялось вам важным, может оказаться незначимым и бесполезным. Интуиция не всегда будет приходить на помощь, и только жизненные уроки помогут сформировать правильное представление об окружающей действительности и сориентироваться на пути в счастливое будущее.