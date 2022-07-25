Какой церковный и народный праздник будут отмечать 26 июля 2022 года: приметы и традиции дня

Церковный и народный праздник 26 июля имеет свои приметы и традиции. В этот день православная церковь почитает Архангела Гавриила, а также святителя Стефана. В народе празднество называется Днем Гавриила и Степана. Они отвечали за щедрый хлебный урожай.

Этот день у возделывателей земли был посвящен жатве ржи да пшеницы, проса и ячменя. По легенде, на хлебные поля с небес спускается сам Архангел Гавриил и наполняет их соками, дает дозреть. За помощью также обращались к Всевышнему, его просили дать людям силы закончить полевые работы до сезона дождей.

Традиции дня Гавриила и Степана 26 июля





К этому дню успевала созреть рожь, поэтому крестьяне занимались ее сбором. Первый сноп по традиции сначала несли в церковь, там святили и относили домой, чтобы Бог благословил весь урожай, и он долго хранился в амбарах да закромах. Также девушки перевязывали первый сноп цветными лентами, чтобы подчеркнуть большое значение сего события для людей. Они радовались урожаю ржи, пшеницы, ячменя, проса и праздновали его первый сбор.

Зерна из первого снопа пшеницы наделяли целебными свойствами, поэтому их давали кушать больным животным и людям, так как считалось, что они способны излечить многие недуги. В сей день было принято выпекать особый хлеб, по форме он напоминал наливной колосок, его делили между всеми домочадцами, чтобы они набрались жизненных сил и энергии и не болели.

Из колосков плели венки и одевали их на головы крестьян, работающих в поле, так как считалось, что урожай, собранный с родных земель, придаст им силы и заберет головную боль. 26 июля на ночь люди себе стелили новую солому, чтобы хорошо выспаться и набраться сил к завтрашнему рабочему дню.

Ритуалы и заговоры на 26 июля 2022 года





В этот день по традиции задабривали полевых духов, их кормили свежеиспеченным печеньем с молоком, а иначе те могли начать вредить людям. А также их благодарили за то, что они сберегли и приумножили урожай хлебных культур.

В сей день также проводили разные ритуалы и обряды, которые помогали людям. К примеру, среди них был очень популярным, чтобы сено хорошо хранилось на сенокосе, для этого произносилось заклинание:

«Архангел Гавриил по земле ходит и святым духом ее освящает, чтобы нивы сил наполнились и сено хорошо сохранилось, чтобы его не попортили ни дожди, ни грызуны и целыми остались наши снопы. Дабы урожай щедрый уродился, верующий люд Архангелу молился. Аминь».

После этого о том, что сено сгниет, можно было не опасаться, а также оно сохраняло свой цвет и аромат. Ведь когда сено портится, оно темнеет.

Был ритуал, который помогал сохранить дружбу между людьми. Для этого надо было взять соль, насыпать ее в мешочек и отнести в церковь, чтобы там освятить. Затем соль доставали и посыпали ею крыльцо своего приятеля, с которым повздорили, со словами:

«Я и мой старый друг смогли друг другу насолить, Всевышний, прошу, помоги, нас надо помирить, в дружбе соединить. Многое мы вместе пережили, переживем и эту ссору, чтобы наши отношения наладились и симпатии укрепились. Слава Тебе, Всевышний, слава, Всемогущий, и во веки веков слава. Аминь».

После этого обычно те, кто не поладили или повздорили друг с другом, мирились.

Народные приметы на 26 июля 2022 года





В народе родилось много замечательных примет, связанных с днем Гавриила и Степана 26 июля, по ним предсказывали погоду и урожай:

Если погода стоит сухая и теплая, значит быть осени поздней и теплой. Когда в этот день льют дожди с громом и молнией, значит летом будет много гроз. Если в небе радуга после дождя, значит погода наладится и опять потеплеет. Когда кто-то увидел мышь на сенокосе, это к холодной осени. Если много грачей и галок развелось, значит этот год будет урожайным на зерновые культуры.

Те, кто родился 26 июля, обладают темпераментом и впечатлительностью, такие люди, как правило, очень артистичны и харизматичны.