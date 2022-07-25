Камила Валиева рассказала, что испытывала во время Олимпиады
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Камила Валиева рассказала, что испытывала во время Олимпиады

Камила Валиева рассказала, что испытывала во время Олимпиады
Фигуристка Камила Валиева призналась что запаниковала. Олимпийская чемпионка Камила Валиева ответила на вопрос болельщицы на VK Fest об ощущениях на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, она знала, что фанаты верят в нее во время короткой программы. При этом заметила, что не смогла прочувствовать, как много людей ее поддерживают. Ей почему-то казалось, что она одинока. Она заявила, что в какой-то момент ее окутал страх, что привело к ошибкам, сообщает «Спорт-Экспресс».
«На короткой программе ты порхаешь, в произвольной, увы, это не удалось мне почувствовать. Хочу сказать — правда, большое спасибо. Я плакала каждый день, потому что видела очень много поддержки. Просто спасибо», — сказала Валиева и заплакала. Напомним, что Валиева в личном турнире на Олимпиаде в Пекине стала только четвертой. Она неудачно исполнила несколько элементов в произвольной программе.
# Шоу-бизнес Валиева Камила
По материалам: z-aya

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