Камила Валиева рассказала, что испытывала во время Олимпиады

Фигуристка Камила Валиева призналась что запаниковала. Олимпийская чемпионка Камила Валиева ответила на вопрос болельщицы на VK Fest об ощущениях на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, она знала, что фанаты верят в нее во время короткой программы. При этом заметила, что не смогла прочувствовать, как много людей ее поддерживают. Ей почему-то казалось, что она одинока. Она заявила, что в какой-то момент ее окутал страх, что привело к ошибкам, сообщает «Спорт-Экспресс».«На короткой программе ты порхаешь, в произвольной, увы, это не удалось мне почувствовать. Хочу сказать — правда, большое спасибо. Я плакала каждый день, потому что видела очень много поддержки. Просто спасибо», — сказала Валиева и заплакала. Напомним, что Валиева в личном турнире на Олимпиаде в Пекине стала только четвертой. Она неудачно исполнила несколько элементов в произвольной программе.