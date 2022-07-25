Коллекционное и Deluxe издания Hogwarts Legacy — стал известен состав
Сегодня, 09:55 Вадим Карасев
На данный момент у игры Hogwarts Legacy все еще нет точной даты выпуска. Но происходит все больше утечек о проекте с различными деталями. Ранее в сети уже появлялась некоторая информация с сайта игры Hogwarts Legacy, которая не была предназначена для публичного просмотра. Теперь же ситуация повторилась — игроки нашли на сайте Hogwarts Legacy информацию о коллекционном и Deluxe изданиях игры.
Коллекционное издание:
Игра Hogwarts Legacy.
Фестральный маунт.
Косметический пак темных искусств.
Боевая арена темных искусств.
Ранний доступ к игре, за 3 суток до релиза
Роба Келпи.
Стальной кейс.
Парящая древняя волшебная палочка с книгой.
Deluxe-издание:
Игра Hogwarts Legacy.
Фестральный маунт.
Косметический пак темных искусств.
Боевая арена темных искусств.
Ранний доступ к игре, за 3 суток до релиза
Роба Келпи
Напомним, что релиз Hogwarts Legacy состоится до конца 2022 года.
По материалам: newxboxone