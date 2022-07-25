Коллекционное и Deluxe издания Hogwarts Legacy — стал известен состав
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Коллекционное и Deluxe издания Hogwarts Legacy — стал известен состав

Коллекционное и Deluxe издания Hogwarts Legacy — стал известен состав


На данный момент у игры Hogwarts Legacy все еще нет точной даты выпуска. Но происходит все больше утечек о проекте с различными деталями. Ранее в сети уже появлялась некоторая информация с сайта игры Hogwarts Legacy, которая не была предназначена для публичного просмотра. Теперь же ситуация повторилась — игроки нашли на сайте Hogwarts Legacy информацию о коллекционном и Deluxe изданиях игры.

Коллекционное издание:



Игра Hogwarts Legacy.



Фестральный маунт.



Косметический пак темных искусств.



Боевая арена темных искусств.



Ранний доступ к игре, за 3 суток до релиза



Роба Келпи.



Стальной кейс.



Парящая древняя волшебная палочка с книгой.

Deluxe-издание:



Игра Hogwarts Legacy.



Фестральный маунт.



Косметический пак темных искусств.



Боевая арена темных искусств.



Ранний доступ к игре, за 3 суток до релиза



Роба Келпи


Напомним, что релиз Hogwarts Legacy состоится до конца 2022 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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