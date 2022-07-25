Коллекционное и Deluxe издания Hogwarts Legacy — стал известен состав

Вадим Карасев





На данный момент у игры Hogwarts Legacy все еще нет точной даты выпуска. Но происходит все больше утечек о проекте с различными деталями. Ранее в сети уже появлялась некоторая информация с сайта игры Hogwarts Legacy, которая не была предназначена для публичного просмотра. Теперь же ситуация повторилась — игроки нашли на сайте Hogwarts Legacy информацию о коллекционном и Deluxe изданиях игры.

Коллекционное издание:

Игра Hogwarts Legacy.Фестральный маунт.Косметический пак темных искусств.Боевая арена темных искусств.Ранний доступ к игре, за 3 суток до релизаРоба Келпи.Стальной кейс.Парящая древняя волшебная палочка с книгой.

Deluxe-издание:

Игра Hogwarts Legacy.Фестральный маунт.Косметический пак темных искусств.Боевая арена темных искусств.Ранний доступ к игре, за 3 суток до релизаРоба Келпи





Напомним, что релиз Hogwarts Legacy состоится до конца 2022 года.