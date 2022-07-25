Конкурс "Евровидение" в 2023 году пройдет в Великобритании
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Конкурс "Евровидение" в 2023 году пройдет в Великобритании

Конкурс "Евровидение" в 2023 году пройдет в Великобритании

Песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году пройдет в Великобритании. Об этом объявил Европейский вещательный союз.

Изначально конкурс должен был пройти на Украине, поскольку в этом году победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. Однако в связи с напряженной политической ситуацией в стране организаторы приняли решение перенести конкурс в другую страну по соображениям безопасности.

После объективного анализа Референтная группа совета "Евровидения" с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни "Евровидение" в соответствии с правилами "Евровидения", не могут быть нарушены, — говорилось в сообщении Европейского вещательного союза, которое было опубликовано в июне.

В 2022 году второе место на музыкальном конкурсе занял британский исполнитель Сэм Райдер, поэтому принимать конкурс в следующем году, по решению организаторов, будет Великобритания. Организацией конкурса займется BBC, а сбор заявок от городов Британии на проведение мероприятия начнется уже на этой неделе.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно подал в отставку, говорил в беседе с журналистами, что Украине стоит дать шанс провести конкурс. Украинцы выиграли честно и справедливо, хотя у нас была блестящая песня. Им нужно дать шанс провести конкурс. Он добавил, что до конкурса еще год, и есть вероятность, что к тому времени на Украине "все будет хорошо".


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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