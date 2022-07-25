Кристина Асмус получила очередную травму

Актриса Кристина Асмус призналась, что теперь за ее состоянием следит возлюбленный. Артистка скоро станет чемпионом по количеству происшествий во время съемок и выступлений. Две недели назад актриса сразу после спектакля в театре им. Ермоловой отправилась в травмпункт. Она жаловалась на острую боль в ноге. Асмус предполагала худшее и была уверена, что у неё перелом, но всё оказалось не так страшно. Кристина опубликовала фото, на котором демонстрирует травмированную ногу в ортезе. Она рассказала, что врачи исключили риск перелома. Официальный диагноз актрисы — «надрыв боковой связки колена».Асмус запретили физическую активность и обязали носить приспособление для поддержки сустава, однако она пренебрегает советами медиков. По её словам, уже через две недели после происшествия она вернулась на съемочную площадку. «Надо было носить, конечно, ортез и этот секси-чулок, но съемки никто не отменял. Так что, я уже по лесам Ярославля на каблуках рассекаю», — рассказала Кристина. Она уточнила, что за её состоянием следят продюсеры проекта, а также «молодой любовник». Как известно, около трех лет назад Асмус начала встречаться с Романом Евдокимовым, который на шесть лет её младше. Долгое время влюбленные скрывали свои отношения, но весной этого года они официально объявили себя парой. Говорят, что молодой актер и стал причиной развода Кристины с Гариком Харламовым.