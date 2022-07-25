Кристина Асмус получила очередную травму
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Кристина Асмус получила очередную травму

Кристина Асмус получила очередную травму
Актриса Кристина Асмус призналась, что теперь за ее состоянием следит возлюбленный. Артистка скоро станет чемпионом по количеству происшествий во время съемок и выступлений. Две недели назад актриса сразу после спектакля в театре им. Ермоловой отправилась в травмпункт. Она жаловалась на острую боль в ноге. Асмус предполагала худшее и была уверена, что у неё перелом, но всё оказалось не так страшно. Кристина опубликовала фото, на котором демонстрирует травмированную ногу в ортезе. Она рассказала, что врачи исключили риск перелома. Официальный диагноз актрисы — «надрыв боковой связки колена».
Асмус запретили физическую активность и обязали носить приспособление для поддержки сустава, однако она пренебрегает советами медиков. По её словам, уже через две недели после происшествия она вернулась на съемочную площадку. «Надо было носить, конечно, ортез и этот секси-чулок, но съемки никто не отменял. Так что, я уже по лесам Ярославля на каблуках рассекаю», — рассказала Кристина. Она уточнила, что за её состоянием следят продюсеры проекта, а также «молодой любовник». Как известно, около трех лет назад Асмус начала встречаться с Романом Евдокимовым, который на шесть лет её младше. Долгое время влюбленные скрывали свои отношения, но весной этого года они официально объявили себя парой. Говорят, что молодой актер и стал причиной развода Кристины с Гариком Харламовым.
# Шоу-бизнес Асмус Кристина
По материалам: z-aya

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