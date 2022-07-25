Кристина Асмус получила травму во время спектакля
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Кристина Асмус получила травму во время спектакля

Кристина Асмус получила травму во время спектакляКристина Асмус получила травму во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда»

34-летняя актриса театра и кино Кристина Асмус получила травму во время выступления в спектакле. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел две недели назад во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». Артистка получила надрыв боковой связки колена.

«В этот раз надрыв боковой связки колена (и это уже оперированное). Но я даже удивилась, что надрыв. Болело так, как будто там насквозь кость торчала», — призналась Асмус.

Актриса также сообщила, что может передвигаться и находится под наблюдением «врачей, продюсеров и молодого любовника».

Ранее стало известно о том, что американский актер Джейсон Момоа попал в аварию в Калифорнии.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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