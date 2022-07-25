Крупнейшие партии Финляндии выступили за запрет на выдачу виз россиянам

Все крупные парламентские партии Финляндии поддерживают запрет на выдачу шенгенских виз россиянам из-за продолжающейся спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Свою позицию они мотивируют «возможностью обхода антироссийских санкций», передает РИА Новости.

В число указанных политических сил вошли Коалиционная партия, Социал-демократы, «Истинные финны» и «Центристы». Они считают, что правительство Финляндии должно запретить выдачу шенгенских виз россиянам и намерены направить кабинету министров соответствующее предложение.

«Сложившаяся ситуация дает возможность обойти санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию. Это ослабляет эффект санкций и размывает их цель», — заявил замглавы парламентской фракции Коалиционной партии Юкки Копра.

Ранее в Хельсинки заявили, что Финляндия не планирует прекращать выдачу виз россиянам из-за продолжающейся спецоперации ВС РФ на Украине.