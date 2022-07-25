Крупнейшие партии Финляндии выступили за запрет на выдачу виз россиянам
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Крупнейшие партии Финляндии выступили за запрет на выдачу виз россиянам

Крупнейшие партии Финляндии выступили за запрет на выдачу виз россиянам

Все крупные парламентские партии Финляндии поддерживают запрет на выдачу шенгенских виз россиянам из-за продолжающейся спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Свою позицию они мотивируют «возможностью обхода антироссийских санкций», передает РИА Новости.

В число указанных политических сил вошли Коалиционная партия, Социал-демократы, «Истинные финны» и «Центристы». Они считают, что правительство Финляндии должно запретить выдачу шенгенских виз россиянам и намерены направить кабинету министров соответствующее предложение.

«Сложившаяся ситуация дает возможность обойти санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию. Это ослабляет эффект санкций и размывает их цель», — заявил замглавы парламентской фракции Коалиционной партии Юкки Копра.

Ранее в Хельсинки заявили, что Финляндия не планирует прекращать выдачу виз россиянам из-за продолжающейся спецоперации ВС РФ на Украине.

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По материалам: pnp.ru

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