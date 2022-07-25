Кто получит прибавку первого августа

1 августа 2022 год ожидается увеличение пособий. В последний месяц лета будут увеличены денежные пособия нескольким категориям пожилых граждан. Нововведение затронет как работающих, так и неработающих россиян. Все августовские надбавки будут произведены автоматически. Для этого не придется писать заявления или посещать клиентские службы ПФР. Повышение пенсий ждет и неработающих пенсионеров. На 7200 рублей больше получат те россияне, кому в июле 2022 года исполнилось 80 лет. Аналогичные изменения коснутся и инвалидов первой группы. «Повышение фиксированной выплаты коснется лишь тех, кто получает страховую пенсию по старости. Таким образом, граждане, достигшие 80-летнего возраста и получающие социальную пенсию, не могут претендовать на доплату», — отмечает эксперт Александр Сафонов. Также специалист считает, что указанная категория граждан в большей степени нуждается в медицинских услугах и лекарственном обеспечении. В этой связи государство и осуществляет дополнительную прибавку к пенсии, которая, по мнению экономиста, весьма актуальна на фоне инфляции. Кроме того, на прибавку в 5000 рублей могут рассчитывать те, кто работал в сферах авиации и угольной промышленности и имеет стаж более 25 лет. Стоит отметить, ежегодно 1 августа пособия повышают пенсионерам, которые работали на протяжении предшествующего перерасчету года. Однако сумма прибавки ограниченная — максимум 314,07 рублей. Кроме того, в августе 2022 года прибавку смогут ожидать пенсионеры, которые уволились с работы в минувшем апреле. Им выплатят пособие с учетом пропущенных индексаций, а также сформируют доплату за несколько месяцев ожидания перерасчета. Эксперты полагают, что больше всего в этом году получат военные пенсионеры. С 1 июня, согласно подписанному закону, выплаты указанной категории индексируются на 10%. Перерасчет для них сделают наряду с неработающими. Известно также, что до 1 октября 2022 года будет введена дополнительная надбавка пенсионерам — бывшим служащим органов внутренних дел. А с 1 октября 2022 года — для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, пишет «Московский комсомолец».