Куда делись деньги Жанны Фриске

Жанна Фриске умерла от онкологии в 2015 году. Певицы нет на свете уже несколько лет, и все это время ее самые родные и близкие люди, оставшиеся на земле, ссорятся. Отец, Владимир Фриске, поливает грязью Дмитрия Шепелева, а тот в свою очередь не дает сыну видеться с бабушкой и дедушкой, настраивает Платона против них.

Напомним, что Владимир и Дмитрий, по слухам, примирились в суде. Во всяком случае, мужчины подписали мировое соглашение, согласно которому не имеют друг к другу финансовых претензий. Шепелев добровольно передал долю своего сына Платона в элитной квартире Жанны, а Фриске – простил долг за растрату денег Русфонда, который погасил сам много лет назад.

В любом случае, как оказалось, финансовые разбирательства не коснулись личных отношений. Владимир как относился к несостоявшемуся зятю с негативом, так и продолжает относится по сей день. В основном, из-за того, что Дмитрий забрал себе Платона – на тот момент единственного внука родителей Жанны, и запретил с ним встречи всем родственникам со стороны матери, включая крестную Ольгу Орлову.





Владимир считает, что Дмитрий пошел на этот поступок отнюдь не из-за большой любви к мальчику, а из-за огромного наследства, которое Жанна Фриске оставила сыну.

«За Платошку он цеплялся, потому что Жанна оставила хорошее приданое, - уверяет Владимир. - А теперь ни работы, ничего. Ходит языком мелет».

Как уверяет отец Жанны, на счету Платона лежало 20 тысяч евро – певица скопила их и положила на счет сына, осознавая, что вряд ли сможет «выкарабкаться». Жанна хотела, что у ее ребенка были хоть какие-то средства, когда он достигнет 18-летнего возраста. И все деньги Платон должен был получить, достигнув совершеннолетия. Но, по неведомым причинам, сейчас на счету осталось всего 6 тысяч, по словам Владимира Фриске. Отец артистки уверяет, что у него на руках есть выписка, и его слова не голословны.





«Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги, - уверен Владимир. - Мы только что забрали у него квартиру, которую он хотел продать».

Фриске рассказал, что квартиру Жанны, которую ему, наконец, удалось отсудить у Дмитрия (вернее, у Платона), семья не продает, не сдает и никоим образом не зарабатывает на недвижимости дочери деньги. Раз в неделю супруги ходят туда прибираться, следят за чистотой, бережно хранят. Впоследствии, эта квартира достанется их внуку Платону.

Сейчас, с подписанием мирового соглашения, проблем в жизни родителей Жанны стало меньше. Но они все еще намерены разбираться с судьбой денег, хранящихся на счету их внука. Мальчик, в силу своего возраста, любви и доверия к отцу, просто не может грамотно защитить свои права. Поэтому за него это намерены сделать бабушка и дедушка, которые в курсе всей ситуации.