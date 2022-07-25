Лариса Андерсен дала астрологический прогноз на грядущую неделю
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Лариса Андерсен дала астрологический прогноз на грядущую неделю

Лариса Андерсен дала астрологический прогноз на грядущую неделю
Астропрогноз от Ларисы Андерсен 🌙 на неделю с 25 по 31 июля. ☝️На этой неделе спокойно не будет, нарастает напряжение перед взрывным августом, готовимся ко всему⚡ Самое важное - осторожнее за рулем и старайтесь поменьше скандалить, не провоцируйте окружающих🌋 ‼️В четверг новолуние во Льве - крутой день для практик в темах продвижения, роста популярности, крупных покупок и продаж, а также все про детей🧑‍🍼 💢25 июля - Луна в близнецах, день напряженный, склонность к обманам и мошенничеству. Никому не верить, деньги проверять и следить за вещами, стараемся не забыть выключить утюг, плиту, закрыть авто и т.д. В общем соблюдаем бытовую дисциплину! 💢26 и 27 июля - Луна в раке вместе с Венерой и Лилит в том же квадрате от Юпитера, эти дни в целом напряженные,  но крутое время поработать с подсознанием самостоятельно или  с психологом в темах денег, отношений, внешности! Еще точный и напряженный аспект Марса с Меркурием провоцирует на колкости и скандалы, мелкие бытовые поломки и аварии, а 28 июля новолуние! Осторожнее за рулем, отношения не выясняем, окружающих стараемся не провоцировать. ‼️27 июля займитесь чисткой пространства, мозгов, окружения, хотя бы выбросите мусор и все лишнее🧹 💢28 июля - новолуние во Льве, подробнее расскажу в начале недели, а в целом день для закладки нового в темах популярности, продвижения,  самопрезентации и детей! Но сохраняется напряженный аспект Меркурий + Марс и Уран, аварийный и скандальный период и разворачивается Юпитер в ретро движение. 💢29 июля - Луна во Льве, на небе очень напряженный аспект, сохраняется аварийность и скандальность, стараемся не совершать резкого и внезапного, как поступков, так и высказываний. Но если старт нового запланирован, то делаем! В напряженке очень много энергии, хватит на любые начинания! А вот с алко пятницей осторожнее, дома с самыми близкими можно, но ни в коем случае не садитесь за руль под алко вообще, а сегодня особенно и старайтесь к вечеру быть дома🏡   💢30 июля - Луна во льве вместе с Меркурием, напряженный аспект на небе всё ещё есть, постарайтесь в эту субботу убрать все планы и расписания и просто отдохнуть! Начинается соединение Урана с северным кармическим узлом, а 1 августа к ним присоединится Марс. В мире грядут большие перемены, особенно в сфере интернета и финансов💰 💢31 июля - Луна в деве, на небе все ещё напряженка... Следим за новостями, занимаемся своим здоровьем и профилактикой, все также осторожнее за рулем. Готовимся к интересной, в рамках мировых перемен, первой неделе августа🔥
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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