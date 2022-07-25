Лариса Гузеева показала дочь в купальнике
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Лариса Гузеева показала дочь в купальнике

Лариса Гузеева показала дочь в купальнике
63-летняя актриса и ведущая Лариса Гузеева поделилась пикантным фото дочери. Ведущая программы «Давай поженимся!» отдыхает на болгарском курорте Равда. В этом поселке у Гузеевой есть свои апартаменты в элитном комплексе возле моря. Телезвезда взяла с собой 22-летнюю дочь Ольгу Бухарову. Лариса обнародовала редкое фото. Заслуженная артистка России сняла девушку на морском побережье. Дочь кинозвезды и ресторатора Игоря Бухарова с улыбкой сделала высокий прыжок. «Дорогие Ольги, всех вас с именинами! Счастья, радости, желаний и любви!» — поделилась Гузеева в личном блоге.
Дочь звездной подруги поздравила Алика Смехова. Она напомнила, как Ольгу называет дома ее знаменитая мама. «Лёлечку с Днём ангела», — отметила дочь Вениамина Смехова. Поклонники исполнительницы главной роли в фильме «Жестокий романс» отозвались на ее пост. «Так классно! Море и Олечка. С именинами!», «Пусть ваша девочка будет счастлива!», «Вылитая мама. Наше продолжение в детях», «Лариса, как скучаю во вашим передачам! Как мне их и вас не хватает! Вдали от дома они мне напоминали о моем детстве, о жизни нашей. Когда выйдет в эфир «Давай поженимся!»?» — написали фолловеры.
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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