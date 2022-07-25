Лавров сравнил западных политиков с диванными экспертами
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Лавров сравнил западных политиков с диванными экспертами

Лавров сравнил западных политиков с диванными экспертамиЛавров: в контексте заявлений по Украине политики Запада напоминают пикейных жилетов

Заявления различных политиков и глав стран Запада иногда не имеют связи с реальным положением дел в контексте Украины и все больше напоминают рассуждения пикейных жилетов. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Конго Жан-Клодом Гакоссо в Браззавиле глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я уже не то чтобы устал, но не получаю удовольствия от комментирования тех заявлений, которые несколько раз на дню делают те или иные западные политики и которые преследуют самые разные цели. Все это все больше и больше напоминает тот образ, который был создан в русской классической литературе и который называется "пикейные жилеты"», — сравнил министр.

Термин «пикейные жилеты» был создан писателями Ильей Ильфом и Евгением Петровым в романе «Золотой теленок». В современной культуре этот образ примерно соответствует «диванным экспертам», которые рассуждают о глобальных вопросах политики и экономики, будучи малосведущими в реальном положении дел.

Лавров прибыл в Республику Конго и на встрече с президентом страны Дени Сассу-Нгессо передал ему послание от российского лидера Владимира Путина. Визит Лаврова в Конго проходит в рамках его африканского турне.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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