Лера Кудрявцева пожаловалась на КОВИД
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Лера Кудрявцева пожаловалась на КОВИД

Лера Кудрявцева пожаловалась на КОВИД
Ведущая Лера Кудрявцева вынуждена проводить отпуск в постели. Отпуск телеведущей омрачился коварной болезнью. Кудрявцева пожаловалась на головную боль и высокую температуру. Она считает, что подцепила вирус по дороге в Болгарию. Лера по натуре большой трудоголик: должность телеведущей на федеральных каналах она совмещает с другими медиа-проектами. Популярную блондинку часто приглашают вести фестивали, музыкальные премии, концерты, корпоративы и другие мероприятия. Кудрявцевой не так часто удается выбраться из рабочих будней, а потому каждый отпуск для нее — событие долгожданное и особенное. Вот только в этот раз отдых омрачился обнаруженной у теледивы коронавирусной инфекцией. «Сегодня 12-й день и, наконец-то, тест показал одну полоску. Первый раз заболела ковидом полтора года назад, месяц в лежку и полгода страданий от постковида. Натура я мнительная и тревожная, поэтому меня долбануло тогда по нервной системе, впрочем, как и сейчас», — поделилась ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
Лера подозревает, что подцепила вирус по пути в Болгарию, ведь она провела несколько суток в дороге из-за пересадок. Так, по прилете из Москвы в Стамбул, пришлось целую ночь ждать рейса в Варну. Дальше — добираться на другом транспорте: два часа на автомобиле до Бургаса. «Где цепанула уже не понять. По прилете спала трое суток, думала устала. Потом поднялась температура и я вызвала врача. Вердикт — ковид! Из симптомов дикая слабость, головная боль и заложенность носа. Как вам мой отпуск? 12 дней на балконе — только хардкор! Можно выходить уже гулять, но реально нет сил», — негодует Лера. Подписчики пожелали телеведущей скорейшего выздоровления. Добрым словом поддержали и коллеги Кудрявцевой — Лаура Джугелия и Дмитрий Губерниев.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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