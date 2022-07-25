Лунный календарь стрижки волос на август 2022 года
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Лунный календарь стрижки волос на август 2022 года

Лунный календарь стрижки волос на август 2022 года

Стрижка волос — это не только отличный способ сменить свой имидж, но и обновить энергетику. Рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре на август, помогут выбрать оптимальное время для преображения без вреда для здоровья и удачи.


Лунный календарь — универсальный помощник, благодаря которому проще планировать дела и заниматься своей внешностью. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какие дни августа будут благоприятными для похода к стилисту, а какое время опасно для манипуляций с волосами и подходит для оздоровительных процедур. Грамотный уход за локонами позволит сохранить их природную силу и красоту, а также ежедневно любоваться своим отражением.

1 августа: рост Луны в созвездии Девы — прекрасное время для того, чтобы обновить имидж. Новая прическа, выполненная профессионалом, подчеркнет природную красоту и станет отличным способом избавиться от грусти по уходящему лету.

2,3 и 4 августа: Луна продолжает свой рост, и эти дни она проведет в созвездии Весов. Астрологи рекомендуют выбрать время для посещения стилиста, чтобы скорректировать стрижку, а также поухаживать за локонами с помощью профессиональной косметики.

5,6 августа: Луна перемещается в созвездие Скорпиона, и это время неудачно для смены образа. Новая стрижка будет источником мелких неурядиц, а локоны станут непослушными и ломкими. Эти дни лучше всего посвятить ухаживающим и укрепляющим процедурам.

7, 8 августа: Луна переходит в Знак Стрельца, и удачным днем для смены прически астрологи называют 8 августа. 7 числа стричь волосы — к неурядицам в деловой среде и проблемам с финансами.


9, 10 августа: энергетика растущей Луны в созвездии Козерога прекрасно подходит для того, чтобы преобразиться. Яркие прически придадут уверенности, необходимой для борьбы за свое благополучие.

11, 12 августа: Луна перемещается в созвездие Водолея. 12 августа — не лучшее время для смены прически из-за Полнолуния. В этот день стрижка будет ослаблять биополе и негативно скажется на настроении. 11 числа астрологи рекомендуют уход за локонами, чтобы вернуть им природную красоту.

13, 14 августа: Луна переходит в созвездие Рыб, и ее энергетика идет на убыль. Стрижка волос в такой период не запрещена, однако важно тщательно подбирать образ. Неудачная стрижка лишит жизненных сил и станет причиной апатии.

15, 16 августа: энергетика убывающей Луны не лучшим образом сочетается с созвездием Овна, поэтому в понедельник и вторник стричь локоны не стоит. Эти дни подходят для воспитания силы воли и ухаживающих процедур.

17, 18 и 19 августа: Луна переходит в созвездие Тельца, и это время подходит для того, чтобы изменить имидж. Стрижка волос в эти дни будет благотворно влиять на настроение, а значит, можно смело записываться к проверенному стилисту для создания обворожительного образа.

20, 21 августа: Луна в Близнецах — не лучшее время для кардинальных перемен. Астрологи рекомендуют скорректировать стрижку, а также не отказываться от масок. С их помощью будет легче ухаживать за локонами и сохранять их послушными.


22, 23 августа: стареющая Луна перемещается в созвездие Рака. Энергетика этого союза не лучшим образом влияет на настроение, поэтому от стрижки лучше отказаться. Это время подходит для оздоровительного массажа и укрепления здоровья.

24, 25 и 26 августа: Луна переходит в созвездие Льва, продолжая терять силы. Это время удачно для ухода за локонами. Новая стрижка будет уместной если не экспериментировать и остановиться на классической прическе.

27, 28 и 29 августа: Новолуние в Деве пройдет 27 августа, и в этот день астрологи рекомендуют не стричь локоны. В остальные дни стрижка волос принесет положительные эмоции и станет источником вдохновения.

30, 31 августа: завершает август союз растущей Луны в созвездии Весов. Это время подходит для стрижки волос и создания новых причесок. Для того, чтобы локоны оставались крепкими, стоит прибегнуть к полезным травяным отварам.

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По материалам: dailyhoro.ru

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