Макс Барских отказался возвращать деньги за отмененные концерты

В начале марта известный украинский артист Макс Барских отменил все свои концерты на территории России. Исполнитель не разделил политической позиции российских граждан по отношению к его родной стране, начал распространять фейковую информацию и по итогу вошел в список лиц, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет. Деньги за билеты на отмененные концерты Макс так и не вернул, поэтому возмущенные фанаты решили подать на него в суд.

Артист напрямую заявил, что деньги за концерты, которые так никогда и не состоятся, он возвращать не собирается. Они пойдут на благотворительность – помощь украинским солдатам, которые сейчас защищают свою страну. Но поклонники такой позиции не разделили, посчитав, что это нечестно со стороны исполнителя. Они уверены: если певец хочет помочь Украине, то пусть делает это на личные средства.

Фанаты ждали, что артист одумается, но тот даже не думает отступать от своей позиции. На данный момент Макс Барских покинул границу родной страны, и планирует давать концерты в Европе и Америке, развивая там свою творческую деятельность. А в России за него будет «отдуваться» компания «Ладошки шоу», которая выступила в качестве организатора концерта артиста в Екатеринбурге.





Как оказалось, в этом городе концерты переносили неоднократно, поэтому люди стали обращаться к руководству компании с отказами от посещения мероприятия. Но организаторы деньги зрителям возвращать отказываются, поэтому возмущенные люди были вынуждены обратиться к администрации города. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области инициировало сбор заявлений от потерпевших граждан. От лица всех недовольных грамотные юристы составили коллективный иск. Всего специалисты получили 27 заявлений на общую сумму в 220 тысяч рублей. Но это только начало.

Первый коллективный иск уже сформирован и будет подан в суд в самое ближайшее время. Копания будет вынуждена вернуть деньги своим клиентам, а потом уже руководство отдельно сможет потребовать данные средства непосредственно с артиста.





Напомним, что Макс Барских активно защищал родину, распространял в сети фейковую информацию, ругался с российскиими поклонниками и коллегами, оскорблял Россию. Он даже вступил в ряды украинской армии, но быстро их покинул и улетел за границу. Возвращаться в родную страну певец не намерен.