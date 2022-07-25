Максим Фадеев восхищен творчеством Шамана

Продюсер Максим Фадеев высказался о молодом певце. Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев предложил ответить на вопросы своих подписчиков, и многие спросили маэстро, как он относится к молодому певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом Shaman. «Во-первых, хочу сказать, что это пример для подражания. В том смысле, что он почти десять лет, насколько я понимаю, пытался заявить о себе для того, чтобы его услышали. Вы представляете себе, сколько нужно прожить за эти годы, сколько нужно продумать, сколько нужно пройти для того, чтобы ты сам сумел все это сделать. Это же очень важно – что ни кто-то помог, направил, подсказал. Это его путь, и он так его видит», - высказался Фадеев в Telegram. «Я считаю, что его надо поддержать, потому что… Ну талантливый пацан, реально. И, дай бог, чтобы становилось больше и больше таких ребят».Продюсер обратил внимание на направление, которое себе выбрал молодой исполнитель. Якобы он отважился быть вне мейнстрима и отказался от «модных» способов зарабатывать деньги. Например, ругать страну, в которой он живет. «Поэтому для меня Shaman – это такой символ сегодняшнего времени и сегодняшней российской внутренней повестки, позиции или как хотите… - отметил Фадеев. - Поэтому мне гордо за то, что есть такие парни, которые сегодня на передовой защищают нас и поют, защищая нас. Это тоже оборона, поверьте». На вопрос, возьмет ли известный продюсер молодого певца к себе «под крыло», композитор отметил, что Shaman – самодостаточная единица, сама себе творящая музыку. В конце своей речи маэстро пожелал молодому коллеге удачи и творческих успехов. Сам Дронов поблагодарил Фадеева в ответном сообщении. Напомним, на днях 30-летний исполнитель выпустил сингл и клип «Я русский» с воодушевляющим патриотическим содержанием.