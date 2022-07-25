Максим Галкин распродает свои люксовые авто
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Максим Галкин распродает свои люксовые авто

Максим Галкин распродает свои люксовые авто
Журналисты выяснили, что гараж артиста Максима Галкина практически пуст.   Уехавший из России Максим Галкин активно избавляется от собственности в России. Журналисты kp.ru узнали, что артист распродал все свои шикарные машины, которые стояли у него в гараже в Подмосковье. У Галкина были «Рэнж-Ровер», «Хамер», «Инфинити» и спортивный «Мерседес». И на данный момент гаражи шоумена пустуют.
Остались только две повидавших виды иномарки. Первая — темно-синий «Бентли-Арнадж». Эту машину Максим купил в 2003 году. И «Мерседес-Бенц», 2008 года выпуска. В 2017 году пробег машины составлял 220 тыс. км, а через год счетчик сбросили до 25 тысяч.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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