Максим Галкин запечатлел подросшую дочку Лизу, делающую ему массаж
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Максим Галкин запечатлел подросшую дочку Лизу, делающую ему массаж

Максим Галкин запечатлел подросшую дочку Лизу, делающую ему массаж
Шоумен Максим Галкин решил сравнить новое видео со старым, снятым 3 года назад, и показать, как выросла его дочь Лиза. Максим Галкин является известным артистом. Он уже больше 20 лет строит карьеру на сцене в качестве юмориста. Рядом с ним находится Алла Пугачева. Пара сыграла свадьбу, несмотря на большую разницу в возрасте. Примечательно, что у них растут двойняшки Лиза и Гарри. В этом году супруги отправилась в большое путешествие. Еще недавно пара была в Израиле. Там Галкин дал успешные гастроли. В свободное время супруги виделись с друзьями и водили на море детей. Но летом они отправились в Юрмалу, где уже отдыхали не раз. К ним даже приезжала с дочкой и мужем Кристина Орбакайте. На днях Максим с женой отправился в гости к Лайме Вайкуле. Они вместе сняли видео в машине. Алла Борисовна многих восхитила своим посвежевшим видом.
А вот 23 июля артист решила сделать поклонникам еще один подарок.Он опубликовал архивное видео, сделанное в Юрмале. На нем еще пятилетняя Лиза в платье в горох делает ему массаж. Теперь спустя три года Галкин снял такое же видео. теперь его наследница повзрослела. Она была в розовых брюках с лампасами и футболке. Девочка заплела волосы в косу. Она ловко массажировала папе спину. За ними наблюдала Пугачева. Она звонко рассмеялась. «Массаж от Лизы три года спустя. Июль 2019 против июля 2022», – написал артист. Поклонники пришли в настоящий восторг. Многие поразились тому, какая Лиза стала высокая. Другие отметили, что она артистичная.
«Сквозь года семейное счастье только увеличивается», «Маленькая принцесса», «Максим! Вы очень добрый и порядочный человек, любящий свою семью несмотря ни на что», «Какая она замечательная», «Милота зашкаливает», — написали подписчики.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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