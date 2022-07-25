Марк Богатырев рассказал, как его преследовали полицейские
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Марк Богатырев рассказал, как его преследовали полицейские

Марк Богатырев рассказал, как его преследовали полицейские
Актер Марк Богатырев признался, что не любит публичную жизнь. Артист провел некоторое время за границей. Там у него и коллег по цеху возникли сложности — правоохранители все время следили за иностранцами. Марк Богатырев сыграл главную роль в комедии Олега Асадулина «Булки». Съемки проходили на Шри-Ланке. Экзотические фрукты, горы, теплый океан — что могло омрачить рабочие будни в столь живописном уголке мира? Оказалось, из-за ковидных ограничений все члены рабочей группы и актеры находились под строгим присмотром правоохранителей. Артистов не выпускали из гостиницы, использование массовки в фильме было под запретом, определенные локации и вовсе не разрешали использовать. От этого все переживали и нервничали. «Бесконечное количество полиции все время нас преследовало. Они приезжали, смотрели что мы делаем, куда мы ходим, что мы берем. Это какая-то карусель просто», — негодует звезда сериала «Кухня».
Однако, как говорится, магию кино никто не отменял. Возможно, зрители даже не заметят с какими неудобствами пришлось столкнуться актерам. Напомним, Марк уже два года счастлив в браке с Татьяной Арнтгольц, вместе они воспитывают полуторагодовалого сына Данилу. «У меня такой смешной сын. Мне кажется, ему присуща богатыревская радость, оптимизм, открытое восприятие людей», — поделился артист. К слову, пара никогда не была замечена в скандалах. Они не выставляют личную жизнь напоказ и придерживаются правила «счастье любит тишину». «Мы не делаем чего-то специально. Можно сказать, что мы занимаемся публичной профессией, но мы не обладаем такими внутренними человеческими качествами. Таня и я, скорее, люди узкого круга, мы любим удаленные интересные места, а не пафосное существование. Это идет от внутреннего качества личности», — объяснил 37-летний актер в «Вечернем шоу» Аллы Довлатовой на «Русском радио».
# Шоу-бизнес Богатырев Марк
По материалам: z-aya

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