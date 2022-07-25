Маша Распутина встала на защиту Аллы Пугачевой
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Маша Распутина встала на защиту Аллы Пугачевой

Маша Распутина встала на защиту Аллы Пугачевой
Певица Маша Распутина резко высказала свое мнение. Исполнительница хита «Играй, музыкант!» получила первое признание в 1989 году. Тогда продюсером артистки являлся ее первый муж Владимир Ермаков. Она начала петь под своим настоящим именем – Алла Агеева. По словам Ермакова, чтобы выделиться на сцене, ей выбрали звучный псевдоним. Однако он не помог Маше обойти сплетни. Поговаривали, что Алла Борисовна ее недолюбливает. В звездной тусовке двум Аллам приписывали конфликт и соперничество вплоть до ревности к Филиппу Киркорову. Артист был мужем Женщины, которая поет, и хорошим другом Распутиной. Однако режиссер Роман Родин заверил: между поп-звездами не было серьезных противоречий. Более того, Маша пресекала злые разговоры о Пугачёвой. Родин рассказал, что однажды занимался организацией сольного концерта Распутиной в Санкт-Петербурге. Творческий коллектив обедал на даче, где отмечали свадьбу Киркорова и Пугачёвой. Кроме того, на Каменном острове останавливались все суперзвезды российской эстрады. Во время трапезы исполнительница хита «Я родилась в Сибири» услышала неприятную беседу. «Сидим, значит, обедаем. И вдруг кто-то из присутствующих начал ругать Аллу. Маша этого терпеть не стала. В ту же секунду повернулась и говорит: «Так, при мне никто Аллу обсуждать не будет. Вы это завяжите быстро! Поняли меня?»» — привел слова Маши режиссер.
Родин указал, что Алла Борисовна и сама не приветствовала злословия в своем окружении. Народная артистка СССР подчеркивала, что ее коллеги по сцене трудятся. Муза Владимира Кузьмина делала свои выводы о сплетниках. «Она пресекала на корню все скандальные разговоры. Если кто-то при ней начинал критиковать какую-то певицу или певца, Алла всегда говорила: «Какое ты имеешь право говорить такие вещи? Этот человек работает, собирает залы. Значит, он достойный». Кстати, после этого тех людей, которые начинали критиковать коллег Пугачевой, больше рядом с Аллой не было. Она их просто вычеркивала из своей жизни», — отметил Роман. Многие российские исполнители полагают, что к спаду их популярности привели действия Пугачёвой. Но Родин в это не верит. Убирать артистов со сцены – не в стиле актрисы фильма «Пришла и говорю». «Мне смешно слушать, когда говорят, что Алла боялась конкуренции и убирала разных певиц, подсиживала их! Пугачева никогда не делала ничего подобного. Да, могла шутку отпустить. Но специально людей уничтожать, давить – ни за что. Такими мерзкими методами Алла никогда не пользовалась», — добавил Роман в беседе с порталом Prozvezd.
# Шоу-бизнес Распутина Маша
По материалам: z-aya

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