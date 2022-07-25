«Могут быть ясновидящими, но...»: знаки зодиака, обладающие сильной интуицией
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«Могут быть ясновидящими, но...»: знаки зодиака, обладающие сильной интуицией

«Могут быть ясновидящими, но...»: знаки зодиака, обладающие сильной интуицией

Существуют личности, которых невероятно сложно обвести вокруг пальца. Их удивительная интуиция и способность чувствовать невидимые другим вещи вызывают восхищение и зависть окружающих. О том, кому из знаков зодиака повезло родиться с таким даром, читаем ниже.


Овен

Не воспринимайте громогласность Овнов как свидетельство исключительно прямого нрава. Поверьте, этим ребятам есть что скрывать, и впечатляющая интуиция — один из таких секретов. У этого знака зодиака мощное энергетическое поле и определенная способность влиять на людей. Если бы Овен старался решить некоторые вопросы с помощью хитрости и отличной интуиции, он смог бы развить свои природные таланты гораздо сильнее. К сожалению, большинство представителей огненной стихии даже не ведают о том, какой внутренний потенциал скрывается внутри них.

Телец

Мощная интуиция и экстрасенсорные способности ведут Тельцов по правильному пути всю их жизнь. Так уж вышло, что эти ребята отлично распознают ложь и вычисляют хитроумных манипуляторов. Представители этого знака знают о том, каким сокровищем обладают, поэтому всегда прислушиваются к своему внутреннему голосу и никогда не ошибаются.
Добавьте сюда способность предсказывать будущие события, и вы получите портрет настоящего мага. Несмотря на свой потенциал, Тельцы связывают свою жизнь с абсолютно приземленными и стабильными вещами.

Близнецы

Близнецы отчаянно верят в свои уникальные способности и пытаются развивать личный потенциал постоянными тренировками. Перечитав гору литературы и попрактиковавшись на близких людях, этот знак зодиака отправляется штурмовать более неприступные крепости. Справедливости ради, Близнецы, действительно, имеют неплохую интуицию, которую совершенствуют всю свою жизнь. Представители этого знака свято верят в мистические способности каждого человека. Пытаясь стать лучшими в деле, они стараются превзойти тех, кого природа наградила определенным чувствованием немного сильнее.

Козерог

Козероги никогда не воспринимают интуицию как нечто серьезное и заслуживающее внимание. Однако они не могут понять, каким образом избегают риска попасть в непривлекательные ситуации и обходят острые углы. В такие нередкие моменты Козероги почти готовы поверить в то, что обладают шестым чувством. Звезды подтверждают: земные знаки зодиака отличаются сильным природным чутьем. При желании эти счастливчики могли бы стать настоящими ясновидящими, но им мешает скептицизм.

Рыбы

Все, что связано со сверхъестественным и мистическим, будоражит воображение Рыб чрезвычайно сильно. Этот знак зодиака обожает эзотерику и психологию в любых проявлениях. Рыбы верят в то, что обладают мастерством в таких вопросах. Они всегда прислушиваются к своим внутренним ощущениям и в большинстве случаев выигрывают.
Внутренний потенциал Рыб очень силен. Представители этого знака обладают впечатляющей интуицией, которую используют в любых спорных ситуациях. Они отлично разбираются в людях, умеют манипулировать окружающими и зачастую предугадывают исход еще не случившихся событий.

# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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