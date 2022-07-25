«Мой красивый!»: девушка Тимати не скупится на комплименты рэперу
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«Мой красивый!»: девушка Тимати не скупится на комплименты рэперу

«Мой красивый!»: девушка Тимати не скупится на комплименты рэперу

После расставания с Анастасией Решетовой артист менял девушек как перчатки. Сегодня Тимати остановил свой выбор на модели Валентине Ивановой, которая, к слову, смогла найти общий язык с его мамой Симоной.


Если еще недавно рэпер старался скрывать отношения с Ивановой, то теперь пара публикует совместные фото, а модель не скупится на комплименты в адрес Тимура. «Мой красивый!» — такое послание Валентина оставила любимому.

К слову, избранница 38-летней звезды часто принимает участие в откровенных съемках и даже позирует перед камерами полностью обнаженной, но это, похоже, не смущает Тимати.


Напомним, в 2020 году Тимати расстался с матерью своего сына Анастасией Решетовой после шести лет романа. Поклонники пары были уверены, что влюбленные поженятся, но этого не произошло. Поговаривают, что причиной разрыва стало негативное влияние мамы музыканта. Настя в свою очередь опровергла подобную информацию.

«В первые месяцы после рождения Ратмира всем вокруг казалось, что у нас идеальная семья, да и сама я так думала. Но 2020 год просто все разнес к чертовой матери! Произошли такие вещи, о которых я и помыслить не могла. Оказалось, до сих пор я была наивной дурой, такой, как в подростковом возрасте. Не хочу вдаваться в подробности, но мне было очень тяжело. Несколько моментов полностью сломали мою картину идеальной жизни. Я поняла одно: не надо надеяться на что-либо и думать, что это навсегда. Все в жизни имеет свойство заканчиваться.

Сохранить семью — задача не из легких. Невозможно было мириться с некоторыми вещами. Почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу! Предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло от сердца, открылось второе дыхание, я перестала бояться, перевернула страницу. Ощущение такое, как будто я ушла от отца. Настя Решетова до расставания и после — два разных человека. Многие мне пишут, что я раскрылась, изменилась, стала более искренней. У нас с Тимуром были нездоровые отношения», — откровенничала Решетова.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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