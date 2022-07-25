Moonbeam и Osmosis создали кроссчейн-мост между Polkadot и Cosmos

Команда проекта Moonbeam в партнерстве с DEX Osmosis обеспечила возможность обмена токенами между экосистемами Polkadot и Cosmos.

1/ 🧪 Moonbeam <> @osmosiszone cross-chain integration is now ⚡️ LIVE ⚡️ via @axelarcore, enabling one-click swaps between the two chains.



This brings together @Polkadot & @Cosmos — connecting two of the biggest interoperable ecosystems in the space 💪 — Moonbeam Network #HarvestMoonbeam (@MoonbeamNetwork) July 23, 2022

Инфраструктуру для кроссчейн-решения предоставил протокол Axelar. Проект поддерживает межсетевой мост и платформу интероперабельности смарт-контрактов. Первый позволяет передавать токены между сетями, а вторая — развертывать DeFi-приложения на различных блокчейнах.

Согласно заявлению, нативный токен Polkadot (DOT) станет первым доступным на Osmosis активом экосистемы. В Moonbeam рассчитывают в будущем расширить перечень монет.

"Эта интеграция с помощью Axelar является важным шагом в установлении кроссчейн-сочетаемости, а также внедрении унифицированных ликвидности и обслуживания пользователей в Web3", — говорится в сообщении.

Соучредитель Osmosis Санни Аггарвал в интервью Blockworks отметил, что не рассматривает Polkadot и Cosmos как конкурентов. По его словам, это просто "разные фреймворки для развертывания децентрализованных приложений".

"Смысл создания этих протоколов интероперабельности не только в том, чтобы взаимодействовать в крошечных экосистемах. Polkadot — большое пространство, в котором много интересных активов. Наш план состоит в том, чтобы продолжать соединять все возможные экосистемы", — добавил Аггарвал.

Напомним, проект Moonbeam получил слот парачена Polkadot в ноябре 2021 года по результатам второго аукциона.