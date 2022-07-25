Moonbeam и Osmosis создали кроссчейн-мост между Polkadot и Cosmos
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Moonbeam и Osmosis создали кроссчейн-мост между Polkadot и Cosmos

Moonbeam и Osmosis создали кроссчейн-мост между Polkadot и Cosmos


Команда проекта Moonbeam в партнерстве с DEX Osmosis обеспечила возможность обмена токенами между экосистемами Polkadot и Cosmos.



Инфраструктуру для кроссчейн-решения предоставил протокол Axelar. Проект поддерживает межсетевой мост и платформу интероперабельности смарт-контрактов. Первый позволяет передавать токены между сетями, а вторая — развертывать DeFi-приложения на различных блокчейнах.


Согласно заявлению, нативный токен Polkadot (DOT) станет первым доступным на Osmosis активом экосистемы. В Moonbeam рассчитывают в будущем расширить перечень монет.


"Эта интеграция с помощью Axelar является важным шагом в установлении кроссчейн-сочетаемости, а также внедрении унифицированных ликвидности и обслуживания пользователей в Web3", — говорится в сообщении.


Соучредитель Osmosis Санни Аггарвал в интервью Blockworks отметил, что не рассматривает Polkadot и Cosmos как конкурентов. По его словам, это просто "разные фреймворки для развертывания децентрализованных приложений".


"Смысл создания этих протоколов интероперабельности не только в том, чтобы взаимодействовать в крошечных экосистемах. Polkadot — большое пространство, в котором много интересных активов. Наш план состоит в том, чтобы продолжать соединять все возможные экосистемы", — добавил Аггарвал.


Напомним, проект Moonbeam получил слот парачена Polkadot в ноябре 2021 года по результатам второго аукциона.

# Экономика moonbeam, osmosis, кроссчейн, протоколы, новости
По материалам: ForkLog

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