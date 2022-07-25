Мосбиржа решила изменить тарифы на рынке акций
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Мосбиржа решила изменить тарифы на рынке акций

Мосбиржа решила изменить тарифы на рынке акций«Ъ»: Мосбиржа с октября планирует изменить тарифы за операции на рынке акций

Московская биржа планирует с октября изменить тарифы за операции на рынке акций. Об этом в понедельник, 25 июля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в финансовых компаниях.

По данным издания, Мосбиржа решила перейти от регрессивной и симметричной модели тарификации к плоской и асимметричной. С четвертого квартала комиссии разделят на сборы для мейкеров (предоставляют ликвидность) и тейкеров (ее забирают).

Сейчас комиссия складывается из постоянной (максимальная — 800 тысяч рублей в месяц) и оборотной (максимальная — 0,01 процента от объема операций) частей. В новой модели мейкеров освободят от комиссии, а с тейкера будет взиматься 0,03 процента от оборота.

Собеседники газеты утверждают, что решение о новой тарификации было принято биржей и брокерами совместно. На Мосбирже подтвердили изданию планы внедрения новой тарифной модели. Там прогнозируют, что «маркетмейкеры и провайдеры ликвидности получат больше возможностей для работы, что положительно скажется на ликвидности российских бумаг».

Ранее первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что на фоне тех потерь, которые несут участники российского фондового рынка, следует подумать о сокращении доступных инструментов для неквалифицированных инвесторов. По его словам, оставить им следует только базовые, простые инструменты. Например, высоконадежные облигации, акции верхних эшелонов, паи открытых фондов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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