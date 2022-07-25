Можно ли беременным женщинам совершать авиаперелеты и какие могут быть последствия

Большинство женщин считают, что беременным запрещено совершать перелеты на дальние расстояния. Эксперты рассказали, так ли это, и какое влияние перелет может оказать на мать и плод.

Можно ли летать беременным

Вокруг беременности ходит много предрассудков и слухов. Одним из таких является запрет на перелеты. Согласно словам акушера-гинеколога Серине Казарян, продолжительность перелета не имеет никакого значения.





Невзирая на то, что полеты беременным не запрещены, выделяют два периода, когда они крайне нежелательны, а именно:

первый триместр — возможна угроза выкидыша;

третий триместр — риск преждевременных родов.

Оптимальным для осуществления перелетов считается второй триместр.

Если у беременной наблюдается предлежание плаценты, то перелеты ей категорически запрещены. Во всех остальных случаях женщина в положении должна сначала посетить своего лечащего врача, чтобы получить от него разрешение или запрет на перелеты.

Возможные риски во время перелета у беременных

Недостаток кислорода

Во время полета в салоне самолета снижается уровень кислорода. Все это может вызвать страх, волнение и появление нехороших мыслей у беременных.





Перепады давления

Женщины в положении являются слишком чувствительными к изменениям давления. Особенно они ощущаются во время взлета и при совершении посадки авиалайнера. Никто не может дать никакой гарантии того, что женщина хорошо перенесет этот момент. Есть вероятность, что перепады давления могут спровоцировать преждевременные роды, но научных доказательств этому нет.

Застой крови и тромбоз

Тромбоз представляет собой большую опасность, которой подвергаются все беременные при длительных перелетах. У них риск появления тромбоза намного выше, чем у других женщин. Беременность и так служит важным фактором риска тромбоэмболии.

Воздействие радиации

Пребывая на высоте, люди больше подвергаются радиации. Всему виной служит защитный слой атмосферы, который ниже, чем на земле. Именно поэтому женщинам в положении стоит как можно меньше совершать перелетов.

Как сделать перелет более безопасным для беременной





Чтобы снизить неблагоприятные риски при перелете, необходимо придерживаться следующих правил:

обувь и одежда не должны сдавливать тело;

на рейс следует зарегистрироваться как можно раньше, чтобы выбрать себе удобное место;

пить как можно больше жидкости, чтобы не было обезвоживания;

взять с собой влажные салфетки или спрей, которыми можно освежиться в полете;

обязательно взять в дорогу обменную карту и записку с номером телефона родственника;

важно пользоваться ремнем безопасности.

Перед полетом желательно снять обувь и не закидывать ногу за ногу, поскольку это будет затруднять кровообращение. Во время полета важно напрягать мышцы голени каждые 5-10 минут. Через 45 минут следует пройтись по салону.