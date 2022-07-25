Можно ли вычислить идеальную дату свадьбы, чтобы совместная жизнь была счастливой
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Можно ли вычислить идеальную дату свадьбы, чтобы совместная жизнь была счастливой

Можно ли вычислить идеальную дату свадьбы, чтобы совместная жизнь была счастливой

Планируя свадьбу, многие молодые люди стараются выбрать для этого события красивую и символичную дату, но не все знают, что она может быть еще и счастливой, рассчитанной по специальной нумерологической системе.

Как провести нумерологический расчет идеального месяца для свадьбы


Для того чтобы рассчитать идеальную дату свадьбы, вам понадобятся имена молодоженов и даты их рождения.

Сначала рассчитываем месяц, наиболее благоприятный для свадьбы. При помощи специальной таблицы переводим первые буквы имен молодых людей в цифры, а затем складываем их между собой.


К примеру, имя жениха — Андрей, что соответствует цифре 1, имя невесты — Елена, что соответствует цифре 6. В сумме получается цифра 7 — это месяц июль.

Если при подсчетах получается число больше 12, из итогового результата просто отнимаем цифру 12. Например, имена Роман и Ольга в сумме покажут цифру 16. В этом случае 16 — 12 = 4. Идеальным месяцем для бракосочетания этой пары будет апрель.

Как вычислить благоприятное число для свадьбы


После того, как определен месяц, наиболее благоприятный для бракосочетания данной пары, приступаем к вычислению лучшей даты свадьбы. Для этого просто складываем дни рождений жениха и невесты.

Например, один из них родился 15 числа, второй — 23. Сумма этих чисел — 38.

Из этой суммы вычитаем количество дней, полученных ранее в расчетах месяца.

В июле 31 день, таким образом, 38 — 31 = 7. Соответственно, идеальным днем свадьбы для Андрея и Елены будет 7 июля.

Если дата рождения жениха и невесты 31 число, сумма чисел равна 62, а количество дней в выпавшем месяце, например, июне — 30, тогда расчет проводим повторно:

62 — 30 = 32, далее 32 — 30 = 2. Соответственно, идеальной датой свадьбы является 2 июня.

При этом нумерологи предупреждают: в случае, если в этот день невозможно проведение свадьбы, не стоит зацикливаться на конкретной дате. Вполне достаточно благоприятного месяца или, наоборот, дней.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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