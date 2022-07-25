Можно ли вычислить идеальную дату свадьбы, чтобы совместная жизнь была счастливой

Планируя свадьбу, многие молодые люди стараются выбрать для этого события красивую и символичную дату, но не все знают, что она может быть еще и счастливой, рассчитанной по специальной нумерологической системе.

Как провести нумерологический расчет идеального месяца для свадьбы





Для того чтобы рассчитать идеальную дату свадьбы, вам понадобятся имена молодоженов и даты их рождения.

Сначала рассчитываем месяц, наиболее благоприятный для свадьбы. При помощи специальной таблицы переводим первые буквы имен молодых людей в цифры, а затем складываем их между собой.





К примеру, имя жениха — Андрей, что соответствует цифре 1, имя невесты — Елена, что соответствует цифре 6. В сумме получается цифра 7 — это месяц июль.

Если при подсчетах получается число больше 12, из итогового результата просто отнимаем цифру 12. Например, имена Роман и Ольга в сумме покажут цифру 16. В этом случае 16 — 12 = 4. Идеальным месяцем для бракосочетания этой пары будет апрель.

Как вычислить благоприятное число для свадьбы





После того, как определен месяц, наиболее благоприятный для бракосочетания данной пары, приступаем к вычислению лучшей даты свадьбы. Для этого просто складываем дни рождений жениха и невесты.

Например, один из них родился 15 числа, второй — 23. Сумма этих чисел — 38.

Из этой суммы вычитаем количество дней, полученных ранее в расчетах месяца.

В июле 31 день, таким образом, 38 — 31 = 7. Соответственно, идеальным днем свадьбы для Андрея и Елены будет 7 июля.

Если дата рождения жениха и невесты 31 число, сумма чисел равна 62, а количество дней в выпавшем месяце, например, июне — 30, тогда расчет проводим повторно:

62 — 30 = 32, далее 32 — 30 = 2. Соответственно, идеальной датой свадьбы является 2 июня.

При этом нумерологи предупреждают: в случае, если в этот день невозможно проведение свадьбы, не стоит зацикливаться на конкретной дате. Вполне достаточно благоприятного месяца или, наоборот, дней.