Мужчина задушил уроженку Иркутской области в туалете на станции Нахабино в Подмосковье
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Мужчина задушил уроженку Иркутской области в туалете на станции Нахабино в Подмосковье

23 июля в общественной туалете на железнодорожной станции Нахабино в Подмосковье обнаружено тело убитой женщины. По предварительным данным, 33-летнюю уроженку Иркутской области задушили, пишут «Известия».

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, следователи задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 42-летний ранее судимый житель Пермского края.

«По данным следствия, 23 июля в общественном помещении на первом этаже железнодорожной станции Нахабино в городском округе Красногорск обнаружено тело женщины с гематомами в области шеи. Удалось установить и задержать подозреваемого, причастного к совершению преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина познакомился с женщиной накануне, задушил ее и похитил мобильный телефон и ювелирные украшения погибшей. Оперативное сопровождение по данному уголовному делу вели сотрудники ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская. Следователь и криминалист провели осмотр места происшествия, назначили экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. Ранее мужчина был судим за совершение аналогичного преступления. На допросе подозреваемый признал свою вину, указал на место, где спрятал похищенные у потерпевшей ювелирные украшения. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

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По материалам: irk

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