На смерти Юрия Шатунова начали зарабатывать мошенники

Внезапная смерть певца Юрия Шатунова вызвала ажиотаж среди его поклонников, чем воспользовались мошенники. Внезапная смерть Юрия Шатунова месяц назад буквально шокировала его поклонников. При этом многие не теряют времени, пытаясь заработать на еще свежей скорби народной. Так в Сети уже появились предложения приобрести автографы народного любимца. Прайс начинается с 10 тысяч рублей и достигает безумных величин. Автограф, который якобы получен на последнем концерте, продают за 750 тысяч рублей. А за диск с подписью исполнителя просят уже миллион и не собираются уступать.Девушка-продавец уверяет, что автограф на программке подлинный, она сама его взяла, когда еще никто не думал, что это завершающая встреча исполнителя со зрителями. Отсюда и такая высокая цена. Уступать она если и будет, то совсем немного. Кого не устраивает, может проходить мимо. При этом PROZVEZD провел беглый сравнительный анализ и установил, что подписи сильно отличаются друг от друга и явно сделаны разными людьми. Вполне возможно, как раз теми, кто и пытается их теперь выдать за оригинал. «Автографы Шатунова будут пользоваться спросом еще максимум два месяца, Потом интерес начнет угасать. Такое уже было после смерти Юлии Началовой. Тогда торговали и ее автографами, и дисками, и плакатами. Некоторые умудрились заработать целые состояния. Сейчас такая же история повторяется с Шатуновым. Если у вас есть автографы певца, вам их нужно срочно продавать. Пока они пользуются спросом. В основном, автографы покупают коллекционеры. У поклонников Юрия они и так были», — дал дельный совет коллекционер Виктор Васильев.