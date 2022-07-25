На Steam Deck запустили игры с первого Xbox через эмулятор
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На Steam Deck запустили игры с первого Xbox через эмулятор

На Steam Deck запустили игры с первого Xbox через эмулятор


Игроки продолжают изучать возможности портативной приставки Steam Deck. Игровая консоль позволяет запускать не только игры из Steam, и ранее это уже демонстрировали пользователи, устанавливая на приставку Windows. Но есть и другие варианты использования консоли от Valve.

Пользователь Youtube под ником MVG запустил на Steam Deck эмулятор первого Xbox через xemu. Ниже можно посмотреть, каким образом работают игры с первой приставки Xbox на портативном устройстве Valve. Некоторые проекты, вроде первого Halo, показывают себя весьма достойно, но есть игры и с проблемами, например, Conker: Live & Reloaded.


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Напомним, что Steam Deck сразу после релиза стал весьма популярным, уже несколько месяцев устройство находится в списке лидеров по выручке Steam. Для Steam Deck оптимизировано множество игр Xbox, а Фил Спенсер ранее хвалил портативную игровую консоль Valve.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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