На Steam Deck запустили игры с первого Xbox через эмулятор

Вадим Карасев





Игроки продолжают изучать возможности портативной приставки Steam Deck. Игровая консоль позволяет запускать не только игры из Steam, и ранее это уже демонстрировали пользователи, устанавливая на приставку Windows. Но есть и другие варианты использования консоли от Valve.

Пользователь Youtube под ником MVG запустил на Steam Deck эмулятор первого Xbox через xemu. Ниже можно посмотреть, каким образом работают игры с первой приставки Xbox на портативном устройстве Valve. Некоторые проекты, вроде первого Halo, показывают себя весьма достойно, но есть игры и с проблемами, например, Conker: Live & Reloaded.

Watch this video on YouTube

Напомним, что Steam Deck сразу после релиза стал весьма популярным, уже несколько месяцев устройство находится в списке лидеров по выручке Steam. Для Steam Deck оптимизировано множество игр Xbox, а Фил Спенсер ранее хвалил портативную игровую консоль Valve.