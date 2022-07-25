Недобрые сновидения: как с ними бороться и о чем они предупреждают

Сны – это неотъемлемая часть полноценного отдыха человеческого организма. Они могут быть разные — хорошие и злые. Но почему они снятся мало, кто знает. Далее мы расскажем, как бороться с кошмарами и о чем они предупреждают.

О чем говорят плохие сновидения

Некоторые люди задумываются о том, почему им приснился кошмар. Как правило, вещие сны должны сниться в ночь с четверга на пятницу, но даже в эти дни они не всегда являются таковыми, поэтому не стоит переживать, если приснилось что-либо недоброе.

Тем не менее если во сне постоянно является какой-то человек или вы видите падение с крыши дома, это не стоит игнорировать. Подобное явление означает, что мозг человека старается адаптироваться к неким страхам. Такие сны помогают заранее увидеть его и подготовиться, чтобы стать сильнее.





Как бороться с дурными сновидениями

С ними вступать в борьбу необходимо только тогда, если они человеку приносят дискомфорт, не дают нормально спать и прочее. Если же подобные сновидения являются нечасто, то бороться с ними не стоит.

Чтобы обезопасить от них свой отдых, необходимо проанализировать свое внутреннее состояние. К примеру, если предстоит важная деловая встреча, экзамен или переезд, то необходимо успокоиться и попытаться решить эти проблемы как можно скорее. В таком случае человек перестанет бояться и переживать, это, в свою очередь, избавит его от ночных кошмаров.

Под подушку можно положить мешочек с полынью. Это средство не только поможет избавиться от ночных кошмаров, но и позволит быстро заснуть. Также можно провести окуривание комнаты с помощью этой травы – эффект будет тот же самый.

Еще можно попробовать навести порядок в своем жилище. Различный хлам, пыль, грязные вещи притягивают негативную энергию, из-за которой снятся дурные сновидения.

За несколько часов до сна необходимо забыть обо всех делах и проблемах, которые накопились за весь день, не есть тяжелую пищу, а также не смотреть ужастики. Нужно принять душ, успокоиться, а если не получается, то необходимо попросить любимого человека сделать массаж. Все в комплексе позволит хорошо выспаться, а дурные сны не будут мешать отдыхать организму.

Эфирное масло с запахом можжевельника или мяты является хорошим успокоительным и снотворным. Баночку с ним можно поставить около кровати или смочить вату и положить ее под подушку.

Еще одним действенным способом является молитва, святая вода и талисман из яшмы. Этот камень очистит комнату от плохой энергии. Святой водой необходимо умыться и прочитать молитву перед тем, как лечь в кровать. Все эти методы являются отличной базой для спокойного и хорошего отдыха