Ольгу Бузову назвали колбасой за не удачный наряд
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Ольгу Бузову назвали колбасой за не удачный наряд

Ольгу Бузову назвали колбасой за не удачный наряд
Ведущая и певица Ольга Бузова для выхода в свет выбрала наряд стриптизерши. Артистка способна из ничего создать скандал. Особенно часто звезда становится объектом пристального внимания общественности из-за своих нарядов. Одни называют их безвкусными, другие считают, что певица одевается ярко и стильно. Однако образ, который выбрала знаменитость для VK Фест в Москве назвали спорным.  По мнению поклонников, он оказался звезде явно не к лицу. Чтобы попасть на мероприятие, артистка временно прервала съемки в реалити-шоу «звезды в Африке» и с трудом добралась до столицы.
«Сегодня уже в пятый раз открывала фестиваль музыки от VK! Спасибо за любовь, поддержку и доверие. Именно ради этого выступления, и чтобы не нарушать традицию, я всю ночь ехала на машине, а потом на трех самолетах через два континента добиралась до вас аж 28 часов. Но все это мелочь, ведь для меня как артиста важна сцена и ваши голоса, поющие хором мои песни», — обратилась певица к поклонникам. Для выхода на сцену Бузова предпочла образ хищницы, надев комбинезон с тигриным принтом, декорированный камнями. Но яркая деталь наряда — вырезы — исказили пропорции фигуры и сделали весь образ дешевым. «Жесть, реально стремный костюм, сними его», «Найми ты уже нормального стилиста. С такими деньгами так дешево выглядеть это смешно», «Это кромешный мрак!», «С такими деньгами одеваться как дешевка…», «Колбаса-вязанка», — не стали скромничать пользователи.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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