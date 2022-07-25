"Они все переругались, это женщины": экс-участница Comedy Woman о причинах закрытия шоу
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"Они все переругались, это женщины": экс-участница Comedy Woman о причинах закрытия шоу

"Они все переругались, это женщины": экс-участница Comedy Woman о причинах закрытия шоу

Около двух лет назад стало известно о закрытии шоу Comedy Woman - известие тогда довольно сильно расстроило его поклонников. 32-летняя Тамара Турава откровенно назвала причины произошедшего в интервью для Youtube-канала Fametime TV.

Тамара Турава призналась, что попадание в телепередачу Comedy Woman в свое время было для нее настоящим осуществлением мечты. 


При этом известная юмористка пожаловалась, что в конце концов ее "просто слили" из телепроекта ТНТ.

"Спустя время я почувствовала, что что-то не так, ждала, что позовут, уже близится время. Наталья Еприкян написала мне о том, что не хватает бюджета, чтобы я приехала. Говорю: "Наташ, я за творчество, мне деньги не нужны, мне есть где жить, я могу сама снять жилье, на что жить, давай приеду так". Но она сказала, что любое творчество должно оплачиваться. Получается, она меня слила. До этого я приезжала, и у меня был очень странный сценарий, несмешной. Я читаю и понимаю, что это не для меня сценарий. Я привыкла выступать так, чтоб, что ни слово, то все ржут… А тут я читаю сценарий и понимаю, что это какое-то несмешное дело. Меня как будто хоронят… Сценарий писал администратор Дима. В первый раз в жизни я выступила не смешно… В конце мне позвонили и сказали — нет у нас денег на тебя", - заявила Турава Лауре Джугелии.

Юмористка предположила, что закрытие Comedy Woman произошло из-за конфликтов между различными актрисами шоу. 

Я думаю, что они просто все переругались. Ну, это женщины. Десять лет и так для проекта, который ведут женщины, — это уже дофига. Я думаю, что просто там уже началось что-то сумасшедшее.

Шоу Comedy Woman выходило на ТНТ более 10 лет. Впервые о его закрытии рассказала Надежда Ангарская.

"Приезжаю вечером на собрание у продюсера, такая возвышенная. А он говорит: "Я закрываю проект!" Десять с половиной лет – и вот закрыли… Почему так? Изжил себя. У продюсеров камеди вумен другое видение. Если бы я была продюсером, я бы сказала, что денег не приносит. Надоело. Я не знаю, что там у них произошло, я не в бухгалтерии работаю", - жаловалась ранее участница Comedy Woman в интервью Вячеславу Манучарову.


Звезда Comedy Woman почти полностью облысела после болезни

Марии Кравченко пришлось расстаться с роскошными длинными волосами после того, как она заразилась коронавирусом.

"Я просто потеряла процентов 60–70 волос после ковида. Когда выпали волосы, я выглядела, будто после прохождения курса химиотерапии. Естественно, я пошла к трихологу, мне прописали курс лечения", — призналась звезда.


Артистка в результате была вынуждена приобрести парик в США ради того, чтобы не растерять роли и проекты.

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По материалам: uposters.ru

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