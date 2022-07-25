Отар Кушанашвили жестко высказался о Дуде

Ведущий Отар Кушанашвили назвал блогера наркоманом. Ведущий не щадит звезд и коллег по цеху, критикуя в них все, что пожелает. В этот раз под горячую руку одиозного журналиста попали Юрий Дудь и Кирилл Серебренников. Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. 62-летний Отар Кушанашвили не смог остаться в стороне от недавнего интервью режиссера Кирилла Серебренникова, которое он дал Юрию Дудю. Скандального журналиста возмутил тот факт, что диалог получился унылым, а просмотров подобные ролики в Сети набирают много.«Скучнее, пустопорожнее, чем эта беседа, не найти… Уехали и один, и второй. Где-то в пятизвездочном отеле встречаются, разговаривают. Я здесь три рубля прошу у жителей Лыткарино… Скукотища. Один похож на завязавшего наркомана, второй — на пожилого гея из британского парламента… Жабка на болоте. О чем разговор? Но смотрят ведь…», — возмутил Отар Шалвович в авторской программе «Какого?!» на YouTube. Стоит отметить, что находятся звезды, которых Кушанашвили защищает. Так, например, недавно он накинулся на Андрея Разина, который пытался опорочить Юрия Шатунова, утверждая, что тот употреблял транквилизаторы, чтобы держаться на концертах. «Зачем, Андрей?! Зачем ты это делаешь? Оставь хоть кого-нибудь необосранным, незапятнанным, незамызганным. Ты же любил этого парня как своего брата, а он любил тебя. Во что вы превратили ваши отношения? Зачем теперь плевать вдогонку ему? Какие транквилизаторы, я его что ли не знал? Оставьте этого парня в покое. Молитесь за оставшихся детей, которые будут помнить о нем только лучшее», — возмущался журналист.