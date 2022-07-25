Овнам следует воздержаться от крупных покупок, а Ракам никому не давать в долг: финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Неделя с 25 по 31 июля 2022 года проходит в фазе убывающей Луны, что свидетельствует о постепенном снижении энергии для всех знаков зодиака. В этот период финансовые дела не отличаются стабильностью и могут давать сбои. Важно более внимательно относиться к расходам и стараться экономить средства.

Овен





В начале недели Овнам не следует рисковать деньгами. Ближе к середине недели возможны неожиданные доходы от коллективного мероприятия, в выходные постарайтесь осмыслить итоги прошедшего месяца и уделить время планированию. От крупных покупок лучше воздержаться.

Телец





В понедельник Тельцам предстоит разбираться в ворохе новых задач, связанных с финансовыми вопросами, к середине недели все удастся привести в порядок и осмыслить ближайшие перспективы. Они окажутся довольно радостными для тех, кто имеет собственный бизнес. Остальным придется немного «затянуть пояса» и начать экономить.

Близнецы





В первой половине недели Близнецам удастся решить много финансовых вопросов и даже найти новый источник дохода. Но на долгосрочные денежные потоки не надейтесь, просчитывайте ближайшую перспективу. В выходные лучше отдохнуть, позволив себе потратить немного средств на развлечения.

Рак





Понедельник и вторник для Раков окажутся мало перспективными в вопросах финансов, будет напрасно потрачено много сил и времени. Со второй половины недели дела постепенно начнут приходить в порядок, и вы сможете сделать необходимые покупки для дома. Старайтесь на этой неделе никому не давать деньги в долг.

Лев





Новый финансовый проект, который неожиданно предложат Львам на этой неделе, окажется бесперспективным. Лучше заранее от него отказаться и не тратить зря время. После четверга возможна прибыль от ваших старых проектов. Выходные лучше провести в отдыхе, не думая о финансовых проблемах.

Дева





Начало недели для Девы будет рутинным, придется разбираться во множестве нерешенных задач, которые не обещают существенную финансовую перспективу. Настроение будет портиться оттого, что уровень ваших расходов постепенно приближается к доходам. Вероятно, пришло время отдыха и глобальной перезагрузки, которая может принести ожидаемые плоды.

Весы





В начале недели Весам следует воздержаться от лишних расходов и рисков, связанных с чужими деньгами. Ситуация изменится ближе к четвергу, и вы можете неожиданно оказаться в ритме мощных финансовых потоков. Для этого важно не пропустить удачный момент и быть внимательными к подсказкам Вселенной.

Скорпион





Скорпиону на этой неделе будет предоставлена возможность изменить свой материальный уровень. Решение этой задачи будет лежать на поверхности, важно только внимательно наблюдать за происходящими вокруг событиями и не бояться рисковать. Не стоит отвергать советы близких людей, в этой ситуации они могут оказаться очень своевременными.

Стрелец





В понедельник и вторник Стрельцам предстоит потратить много сил впустую, занимаясь текущими финансовыми вопросами. В среду возможна паника из-за нехватки средств. Но уже на следующий день ситуация начнет меняться в вашу пользу. Главное, не растеряйтесь, соберите всю силу воли и постарайтесь удержаться в русле открывшегося финансового потока.

Козерог





Козерогам в первой половине недели нужно включить режим экономии и отказаться от запланированных крупных покупок. Также не стоит тратить деньги на развлечения. Финансовая удача начнет постепенно поворачиваться к вам лицом после четверга. Остаток недели посвятите планированию и распределению средств, часть из которых обязательно пустите на благотворительность.

Водолей





Первая половина недели у Водолея будет отличаться привычной стабильностью в финансовых и профессиональных вопросах. В четверг и пятницу может произойти что-то неожиданное, привлекающее большие средства. Вы можете выиграть в лотерею, найти клад, или получить наследство. Главное, правильно распорядиться неожиданным подарком судьбы.

Рыбы





Рыбам на этой неделе нужно остерегаться мошенников и нечестных людей. Старайтесь не заключать финансовые сделки с незнакомыми людьми, никому не давать в долг и не вестись на подозрительные предложения о сотрудничестве. Доходов можно ожидать только от коллективной деятельности с надежными, проверенными временем партнерами.