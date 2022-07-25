Пекин призвал не превращать Южно-Китайское море в поле битвы сверхдержав

Стараниями региональных держав Южно-Китайское море (ЮКМ) должно превратиться в зону мира и сотрудничества. Непреложным условием для этого является то, что прилегающие государства должны сами заниматься своей судьбой. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, которого цитирует официальный сайт министерства.

Китайская сторона выдвинула четыре тезиса, касающиеся ЮКМ. Первый состоит в том, чтобы не превращать Южно-Китайское море в поле битвы свехрдержав. Любые споры надлежит урегулировать на мирной основе, а попытки создать напряженность необходимо пресекать.

Кроме того, на первом плане в должен находиться диалог. Все вопросы, касающиеся Южно-Китайского моря, следует решать в рамках консультаций и переговоров. Благодаря этому повысится взаимное доверие и будут найдены варианты учета интересов всех региональных стран, подчеркнул министр.

Региональным странам стоит активнее искать варианты эффективного использования богатств Южно-Китайского моря. Нужно совершенствовать механизмы сотрудничества прибрежных государств в различных сферах, в том числе в науке, спасении на море, а также охране окружающей среды.

Наконец, важно продвигаться в плане принятия общего «Кодекса поведения в Южно-Китайском море». Это является необходимым условием достижения стабильности в регионе и продвижения межгосударственного сотрудничества, заметил Ван И.