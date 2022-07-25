Перед концертом Анны Нетребко в Германии прошел митинг против ее выступления. Певица прокомментировала это

Вадим Карасев

В минувшую пятницу в Германии стартовал тур оперной певицы Анны Нетребко. Первым в расписании гастролей был город Регенсбург, где прошел митинг против концерта российской звезды. Протестующие собрались прямо перед замком, где должна была выступать оперная дива. Концерт все-таки состоялся, а сама Нетребко прокомментировала выпады недоброжелателей.

А кто сказал, что все будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был. Протестующих у стен замка было 30! А зрителей в полном зале — три тысячи! Сравняете счет? А я пока забью гол в другом месте,

— написала Нетребко.

Выступления певицы в Германии сейчас вызывают споры. По мнению критиков, Нетребко недостаточно четко дистанцируется от президента России Владимира Путина, хотя под давлением общественности она в итоге и высказалась против спецоперации.

Собравшиеся у стен замка пришли с плакатами, которые гласили: "Анна, как насчет благотворительного концерта на Украине?" и "Не в Нью-Йорке, не в Штутгарте, почему здесь?".

Концерт в Штутгарте, запланированный на 3 сентября, ранее был отменен по решению местных властей — площадка, где должна была выступать Нетребко, принадлежит министерству финансов земли Баден-Вюртемберг. Нью-йоркский театр Метрополитен-опера также не возобновил сотрудничество с Нетребко даже после того, как она негативно высказалась о спецоперации.

В Регенсбурге Нетребко выступила в сопровождении местного симфонического оркестра и своего мужа, тенора Юсифа Эйвазова. В программу вошли произведения Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Жака Оффенбаха и Петра Чайковского. В финале концерта зрители разразились восторженными аплодисментами.

По словам организатора концерта Райнхарда Зелля, билеты на концерт были почти полностью распроданы. По его словам, угроз из-за концерта не было, но в качестве меры предосторожности он все-таки нанял дополнительных сотрудников службы безопасности. Внутренний двор замка, где прошел концерт, вмещает три тысячи зрителей. Хозяйка замка, принцесса Глория фон Турн-и-Таксис, также присутствовала на концерте.

В Германии у Нетребко также запланированы концерты в Гамбурге, Кельне и Франкфурте-на-Майне.

Надя Бесчетникова