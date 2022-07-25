Песков ответил на вопрос о мерах предосторожности в связи с COVID-19 в Кремле

Вадим Карасев

Песков заявил, что в Кремле будут придерживаться практики антиковидных ограничений

Особые меры предосторожности в связи с COVID-19 сохраняются практически во всех подразделениях администрации президента России. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, в администрации четко выполняют инструкции Роспотребнадзора, несмотря на то, что все ограничения были сняты, также был отменен масочный режим. «Мы говорили неоднократно, что практически во всех подразделениях администрации особые меры предосторожности сохраняются», — подчеркнул он.

Песков добавил, что сохранение мер предосторожности связано с «особым статусом резиденции главы государства», данной практики Кремль будет придерживаться.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин за все время пандемии ни разу не заражался коронавирусом.