Почему обвисает грудь и можно ли это исправить без операции: мнение экспертов

Практически все женщины на планете переживают из-за того, что их грудь потеряла форму и «обвисла». Исправить эту проблему без оперативного вмешательства можно. Достаточно лишь знать, что нужно делать и от чего отказаться.

Из-за чего может обвисать грудь

Курение

Несмотря на то, что курение вредит всему организму, вместе с тем оно способствует разрушению коллагена. Все это в конечном итоге приводит к обвисанию кожи вокруг груди.

«Кроме того, сигаретный дым содержит канцерогены, которые разрушают волокна эластина в организме, — говорит доктор Гюндоган. — А они — ключевой компонент упругости груди».

Выход из этой ситуации достаточно простой — нужно отказаться от курения. Даже после этого полностью упругость кожи не восстановится, но ситуация ухудшаться не будет.

Неподходящее белье





Становясь взрослее, женщинам следует более внимательно относиться к выбору бюстгальтера. Его главная задача заключается в поддержании формы груди.

«Особенно это касается белья для занятий спортом, — объясняет эксперт. — В частности, для бега необходим спортивный бюстгальтер с формованными чашками».

Специально подобранный бюстгальтер для спорта позволит уменьшить движение груди во время бега.

Беременность и кормление грудью

Во время беременности и последующего кормления женская грудь увеличивается в размерах. В ней появляется молоко, и его количество создает давление, которое оказывает влияние на соединительную ткань и мышцы. В результате этого происходит деформация связок. Грудь теряет свою прежнюю форму и начинает провисать. Обвисшая грудь встречается у всех женщин после периода лактации.

Гормональный сбой

У женщин, которые приближаются к менопаузе, снижается уровень гормона в крови. Все это приводит к снижению коллагена в тканях молочной железы. Справиться с этой проблемой получится только в том случае, если удастся скорректировать гормональный дисбаланс. Но первым делом необходимо сдать все необходимые анализы, чтобы узнать уровень гормонов в крови, а потом уже уточнить у специалиста, как повысить показатель гормонов. Не исключено, что врач назначит коллагеновые добавки или фитоэстрогены.

Набор и сброс веса





При наборе лишнего веса грудь становится больше, тяжелее, происходит также нагрузка на связки, кожу и соединительную ткань. Когда человек начинает худеть, жировых клеток становится намного меньше, но все растяжки при этом сохраняются.

Во избежание подобных последствий не рекомендуется резко сбрасывать лишний вес. Его необходимо снижать постепенно, чтобы кожа успевала подтянуться.

Как подтянуть обвисшую грудь без операции

Невзирая на то, что многие дамы все же решаются на хирургическое вмешательство, в современных реалиях без этого можно обойтись. Существуют способы, которые помогут вернуть форму груди, а именно:

массаж;

использование косметических препаратов, содержащих коллаген;

правильно подобранное нижнее белье — оно не должно нигде давить;

контрастный душ — оказывает благоприятное влияние не только на весь организм, но и на бюст тоже;

выполнение физических нагрузок;

полноценное сбалансированное питание;

прием витаминов.





Это профилактические меры. Если же проблема прогрессирует, то лучше всего прибегнуть к пластической хирургии. Прежде чем решаться на пластику, следует учитывать одну очень важную особенность. Хирургическое вмешательство лучше всего проводить женщинам, которые уже родили ребенка.