Подбора игроков для кооператива Halo Infinite не будет, напарников предлагают искать в Discord

Вадим Карасев





Игроки уже больше недели могут тестировать кооперативное прохождение кампании Halo Infinite. В целом, о кооперативе положительные отзывы, он дает возможность игрокам в команде до 4 человек полностью пройти сюжетную кампанию. Однако, некоторым игрокам не хватает функции подбора игроков, о чем они сообщили 343 Industries и Xbox через обратную связь.

Разработчики Halo Infinite ответили, что не планируют добавлять функцию подбора игроков для кооператива кампании. Они предлагают использовать Discord, который не так давно появился на Xbox (пока для инсайдеров):

Подбора игроков не будет в релизной версии кооператива. Мы рекомендуем вам продолжать использовать Halo LFG и новую возможность Discord на Xbox, чтобы найти игроков для кооператива.

Напомним, что ранее Microsoft выпустила на Xbox для инсайдеров Discord, но с ограниченным числом функций. Они будут расширены позже, о чем тоже сообщала команда Xbox.