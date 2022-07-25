Подросшая дочь Анны Николь Смит, Дэннилин, вместе с отцом посетила концерт Джанет Джексон
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Подросшая дочь Анны Николь Смит, Дэннилин, вместе с отцом посетила концерт Джанет Джексон

Подросшая дочь Анны Николь Смит, Дэннилин, вместе с отцом посетила концерт Джанет Джексон

15-летняя дочь модели Playboy Анны Николь Смит, Дэннилин, в выходные побывала на концерте Джанет Джексон вместе со своим отцом Ларри Биркхедом. После им удалось попасть за кулисы и сделать фото с певицей. Дэннилин выбрала для этого музыкального вечера черно-белый наряд с нарукавниками и массивные черные ботинки.

Биркхед поделился в инстаграме* предвкушением и эмоциями от концерта.

Отправляемся на второй для Дэннилин концерт Джанет Джексон (мой миллионный) в Цинциннати. Сидим и спорим, кто из нас сильнее фанатеет от Джанет,

— написал он.


Ларри Биркхед с дочерью Дэннилин и Джанет Джексон


И отец, и дочь — большие поклонники творчества сестры Майкла Джексона, и в их семейном архиве уже есть совместная фотография с певицей.

Ларри вместе с дочерью иногда выходит в свет. Например, в мае этого года они посетили Barnstable Brown Gala в рамках скачек Kentucky Derby, гостями которых Ларри и Дэннилин также являются регулярно.


Это событие имеет особое значение для Ларри и Дэннилин, поскольку Анна Николь впервые встретилась с Ларри на гала-концерте Barnstable Brown в 2003 году.

Дэннилин родилась уже после того, как Анна и Ларри расстались. Отцом девочки в свидетельстве о рождении она указала Говарда К. Стерна, за которого вышла замуж. Однако в итоге тест ДНК доказал, что отцом является Ларри.

Анна Николь Смит умерла в возрасте 39 лет в 2007 году. Все свое состояние Смит оставила дочери.

Биркхед рассказывал, что Дэннилин уже получает предложения от голливудских студий, однако всерьез они ее пока не интересуют.


Анна Николь Смит

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Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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