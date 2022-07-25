Помощница Аллы Пугачевой рассказала о своей пенсии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Помощница Аллы Пугачевой рассказала о своей пенсии

Помощница Аллы Пугачевой рассказала о своей пенсии
Домработница Аллы Пугачевой призналась, сколько получает. Помощница Примадонны , а потом Филиппа Киркорова — Люся — частый гость различных ток-шоу. Как она сама призналась, откровенничать о своих бывших работодателях ее заставляет нужда. Пенсия у нее очень маленькая. «Двадцать тысяч с копейками. Если бы получала 50 тысяч, было бы более-менее нормально», — поделилась Людмила Дороднова своей заветной мечтой. Но просить помощи ни у Примадонны, ни у поп-короля она не намерена. «К Филиппу за помощью я не обращаюсь и не буду. Только если совсем не припрет», — заявила она в беседе с PROZVEZD. Более-менее выжить ей помогает как раз участие в шоу, в котором она стабильно получает жалованье.
«На ток-шоу я была последний раз около месяц назад. Но зарплату пока не получила. Позвонила редакторам. Они сказали, что выяснят, когда придут деньги. Там, конечно, платят небольшие суммы. Большие суммы требуют наши артисты – им мало. А мы-то не требуем», — смиренно говорит Людмила. При этом признает, что на одну пенсию пока и не жила. У нее постоянно есть какие-то подработки. А вообще ей конечно обидно, ведь имеет большой стаж, работала на вредном производстве и могла бы оформить пенсию еще в 45 лет. Но тогда, похоже, как раз устроилась на работу к Пугачевой и копейки от государства не казались такими уж для нее значимыми. «Я даже не хотела ее оформлять. Ну, такая вот дура! Я думала, что еще молодая – какая мне пенсия», — вздыхает Дороднова, оставшаяся на старости лет без богатых покровителей.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Охлобыстин: «Странно, что кто-то надеется на возвращение в кислые нулевые с зажористым 2012-м»
Охлобыстин: «Странно, что кто-то надеется на возвращение в кислые
Главврачей и директоров школ в России впервые обяжут декларировать расходы
Главврачей и директоров школ в России впервые обяжут декларировать
Можно ли вычислить идеальную дату свадьбы, чтобы совместная жизнь была счастливой
Можно ли вычислить идеальную дату свадьбы, чтобы совместная жизнь
Эмин Агаларов решил вернуться к бывшей жене
Эмин Агаларов решил вернуться к бывшей жене
Помощница Аллы Пугачевой рассказала о своей пенсии
Помощница Аллы Пугачевой рассказала о своей пенсии
Алена Апина публично показала пятую точку
Алена Апина публично показала пятую точку
Максим Галкин запечатлел подросшую дочку Лизу, делающую ему массаж
Максим Галкин запечатлел подросшую дочку Лизу, делающую ему массаж
Эмин Агаларов рассказал о ссоре с Игорем Крутым
Эмин Агаларов рассказал о ссоре с Игорем Крутым
В Подмосковье прошли сборы спортсменов с инвалидностью по парашютной групповой акробатике
В Подмосковье прошли сборы спортсменов с инвалидностью по парашютной
Сложность майнинга биткоина упала на рекордные с начала года 5%
Сложность майнинга биткоина упала на рекордные с начала года 5%
«Могут быть ясновидящими, но...»: знаки зодиака, обладающие сильной интуицией
«Могут быть ясновидящими, но...»: знаки зодиака, обладающие сильной
Военные РФ спасли жительницу Запорожской области и ее дочь, пострадавших в ДТП
Военные РФ спасли жительницу Запорожской области и ее дочь,

Топ на сегодня

Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене Зеллвегер
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд

Еще по теме

Бывшая домработница Филиппа Киркорова рассказала, как выживает
Бывшая домработница Аллы Пугачевой рассказала, что певица изменяла Филиппу Киркорову до развода
Бывшая домработница Киркорова рассказала, сколько получает после выхода на пенсию
Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой рассказала, кто живет сейчас в ее доме