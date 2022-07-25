Помощница Аллы Пугачевой рассказала о своей пенсии

Домработница Аллы Пугачевой призналась, сколько получает. Помощница Примадонны , а потом Филиппа Киркорова — Люся — частый гость различных ток-шоу. Как она сама призналась, откровенничать о своих бывших работодателях ее заставляет нужда. Пенсия у нее очень маленькая. «Двадцать тысяч с копейками. Если бы получала 50 тысяч, было бы более-менее нормально», — поделилась Людмила Дороднова своей заветной мечтой. Но просить помощи ни у Примадонны, ни у поп-короля она не намерена. «К Филиппу за помощью я не обращаюсь и не буду. Только если совсем не припрет», — заявила она в беседе с PROZVEZD. Более-менее выжить ей помогает как раз участие в шоу, в котором она стабильно получает жалованье.«На ток-шоу я была последний раз около месяц назад. Но зарплату пока не получила. Позвонила редакторам. Они сказали, что выяснят, когда придут деньги. Там, конечно, платят небольшие суммы. Большие суммы требуют наши артисты – им мало. А мы-то не требуем», — смиренно говорит Людмила. При этом признает, что на одну пенсию пока и не жила. У нее постоянно есть какие-то подработки. А вообще ей конечно обидно, ведь имеет большой стаж, работала на вредном производстве и могла бы оформить пенсию еще в 45 лет. Но тогда, похоже, как раз устроилась на работу к Пугачевой и копейки от государства не казались такими уж для нее значимыми. «Я даже не хотела ее оформлять. Ну, такая вот дура! Я думала, что еще молодая – какая мне пенсия», — вздыхает Дороднова, оставшаяся на старости лет без богатых покровителей.