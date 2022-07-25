Posh Spice вернулась: Виктория Бекхэм исполнила хит Spice Girls в караоке (видео)

Вадим Карасев

Виктория Бекхэм решила вспомнить времена, когда была известна всем как Posh Spice — участница самой популярной женской группы конца 1990-х Spice Girls. На отдыхе знаменитость исполнила в караоке хит Stop, который группа выпустила в 1997 году. Во время исполнения Виктория даже скопировала часть хореографии из оригинального музыкального клипа. Видео из караоке поделился Дэвид Бекхэм в своем инстаграме*.





Вечер караоке с единственной и неповторимой Posh Spice,

— подписал он.

Только для тебя, Дэвид,

— ответила она ему в комментариях.





Виктория Бекхэм

От видео остались в восторге и многие подписчики футболиста (а их у него 74,4 миллиона). Пользователи тут же стали мечтать о новом воссоединении Spice Girls.

Мы хотим, чтобы ты вернулась в Spice Girls! Мы любим тебя,

— написал пользователь @thekingalexshow.

Она же репетирует, да?

— написал пользователь @gemma_77.

У знаменитой группы 90-х, в которую также входили Мел Си, Мел Би, Джери Холлиуэлл и Эмма Бантон, уже был реюнион в 2019 году, но тогда Виктория не участвовала в туре, сославшись на напряженный график.





Spice Girls в 1990-е

О начале своей карьеры в шоу-бизнесе знаменитость иногда вспоминает в интервью, так как это остается темой для разговоров и в ее собственной семье. Так, Виктория рассказала, что ее дочь Харпер раскритиковала ее сценические наряды.

Она недавно сказала мне: "Мама, я видела несколько твоих фотографий, когда ты была в Spice Girls, и твои юбки были просто неприемлемы. Они были слишком короткими". Тогда Дэвид вмешался и сказал: "Так и есть, Харпер! Именно такими они и были",

— поделились Виктория.





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Надя Бесчетникова