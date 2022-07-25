Posh Spice вернулась: Виктория Бекхэм исполнила хит Spice Girls в караоке (видео)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Posh Spice вернулась: Виктория Бекхэм исполнила хит Spice Girls в караоке (видео)

Posh Spice вернулась: Виктория Бекхэм исполнила хит Spice Girls в караоке (видео)

Виктория Бекхэм решила вспомнить времена, когда была известна всем как Posh Spice — участница самой популярной женской группы конца 1990-х Spice Girls. На отдыхе знаменитость исполнила в караоке хит Stop, который группа выпустила в 1997 году. Во время исполнения Виктория даже скопировала часть хореографии из оригинального музыкального клипа. Видео из караоке поделился Дэвид Бекхэм в своем инстаграме*.


Вечер караоке с единственной и неповторимой Posh Spice,

— подписал он.

Только для тебя, Дэвид,

— ответила она ему в комментариях.


Виктория Бекхэм

От видео остались в восторге и многие подписчики футболиста (а их у него 74,4 миллиона). Пользователи тут же стали мечтать о новом воссоединении Spice Girls.

Мы хотим, чтобы ты вернулась в Spice Girls! Мы любим тебя,

— написал пользователь @thekingalexshow.

Она же репетирует, да?

— написал пользователь @gemma_77.

У знаменитой группы 90-х, в которую также входили Мел Си, Мел Би, Джери Холлиуэлл и Эмма Бантон, уже был реюнион в 2019 году, но тогда Виктория не участвовала в туре, сославшись на напряженный график.


Spice Girls в 1990-е

О начале своей карьеры в шоу-бизнесе знаменитость иногда вспоминает в интервью, так как это остается темой для разговоров и в ее собственной семье. Так, Виктория рассказала, что ее дочь Харпер раскритиковала ее сценические наряды.

Она недавно сказала мне: "Мама, я видела несколько твоих фотографий, когда ты была в Spice Girls, и твои юбки были просто неприемлемы. Они были слишком короткими". Тогда Дэвид вмешался и сказал: "Так и есть, Харпер! Именно такими они и были",

— поделились Виктория.


*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку Джорджию Солери на презентации книги в Риме
Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку
Переиграл и уничтожил
Переиграл и уничтожил
Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности Сербии
Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности Сербии
FTX предложила клиентам Voyager способ по ускорению возврата средств
FTX предложила клиентам Voyager способ по ускорению возврата средств
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
Какой церковный и народный праздник будут отмечать 26 июля 2022 года: приметы и традиции дня
Какой церковный и народный праздник будут отмечать 26 июля 2022 года:
Илон Маск разрушил семью сооснователя Google, переспав с его женой
Илон Маск разрушил семью сооснователя Google, переспав с его женой
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая. Многие на моем месте сгорели бы»
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая.
СМИ: Barclays приобретет долю в криптокастодиане Copper
СМИ: Barclays приобретет долю в криптокастодиане Copper
ФАС попросили возбудить дело против Twitch из-за приостановки выплат стримерам
ФАС попросили возбудить дело против Twitch из-за приостановки выплат
Во Франции научились выращивать самые дорогие трюфели
Во Франции научились выращивать самые дорогие трюфели
Джейсон Момоа попал в аварию в Калифорнии
Джейсон Момоа попал в аварию в Калифорнии

Топ на сегодня

Андрей Разин о смерти Шатунова: «Это преднамеренное убийство! Я говорил, что Юра не выдержит»
Андрей Разин о смерти Шатунова: «Это преднамеренное убийство! Я
Надежда Бабкина рассказала, как на нее влияют санкции: какие трудности возникли у артистки из-за западных ограничений
Надежда Бабкина рассказала, как на нее влияют санкции: какие
Бурак Озчивит прилетел в Москву: как проходила встреча актера с фанатами
Бурак Озчивит прилетел в Москву: как проходила встреча актера с
Почему распалась троица Трус-Балбес-Бывалый
Почему распалась троица Трус-Балбес-Бывалый
Как выглядит памятник на могиле Александра Стефановича: из-за чего возник скандал?
Как выглядит памятник на могиле Александра Стефановича: из-за чего

Еще по теме

Группа Spice Girls снова вместе
Виктория Бекхэм станцевала с сыном Ромео под хит группы Spice Girls: видео
Виктория Бекхэм против исполнения хитов Spice Girls после воссоединения группы
Виктория Бекхэм получила миллион фунтов за отказ петь в Spice Girls