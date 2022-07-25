Поверья и суеверия о погоде: по каким приметам о грозе можно узнать будущее
В древние времена люди считали, что с наступлением дождя приходит и благополучие. Если пошел ливень в день свадьбы, значит молодожены будут жить счастливо и в достатке. Наступила засуха – таким образом Высшие силы наказывают людей за грехи. Узнайте, по каким приметам о грозе можно узнать будущее, и что значит услышать гром.
Народные поверья: гром и молния
На Руси считалось, что молния – это оружие Высших сил. По поверью, сам пророк Илья охотился на нечистую силу и пускал в нее молнии, а гром – это звук от переката его колесницы. Если человека убивала молния, значит в него вселилась нечисть, и его не хоронили на кладбище.
В настоящее время любой ребенок знает, каким образом появляется гроза, а большинство поверий отошли в далекое прошлое. Однако приметы о свирепой стихии остались до сих пор.
Приметы о первой грозе
Первая гроза обычно появляется в апреле или в мае, однако исключения в этом случае также могут быть. Редким явлением считается зимняя гроза, и случается она раз в 7-8 лет. Однако люди такому событию не радовались.
Другие приметы:
- Слышать гром зимой – к наступлению различных бед: к развязыванию войны, распаду государств, к голоданию, к катастрофам и катаклизмам.
- Если гром было слышно в утреннее время – лето будет погожим.
- Видеть молнию в зимний период – ждать бури.
- Лето будет холодным, если слышен гром с северной стороны, а если с южной – ясным и теплым.
Если же гроза запаздывала и наступала только в мае, люди знали, что лето будет жарким, и, возможно, будет засуха. А если гроза все же пришла в начале апреля – летний сезон будет теплым и принесет щедрый урожай орехов.
По каким приметам о грозе можно узнать будущее:
- Молния и гром в марте или в апреле, но еще не сошел снег – лето будет холодным, с частыми осадками.
- Слышно гром после того, как закончился дождь – тепло продержится только несколько дней.
- Гроза в утреннее время – лето будет погожим. В обед – ждите щедрого урожая, в вечернее время – лето будет жаркое, а осень холодная.
- Раскаты грома в апреле – не будет клева рыбы в этих местах.
- Чтобы не мучили кошмары, нельзя во время грозы смотреть в зеркало.
- После первой грозы вода обретает целебную силу.
- Чтобы привлечь достаток, нужно пересчитывать деньги тогда, когда ударяет молния, а также кувыркаться и при этом прижимать руку к карману, в котором лежат деньги.
- Чтобы заручиться помощью Высших сил и всегда жить в достатке, нужно выбежать под дождь, умыться его каплями (при этом на пальце должно находиться кольцо из золота). Также можно проговорить слова «при деньгах» и держать при этом руку на кармане, где лежат деньги.
Чтобы обладать крепким здоровьем, во время грозы нужно:
- Кувыркаться, тогда можно забыть о недугах с позвоночником.
- Если же беспокоят зубы – нужно попытаться погрызть камень.
- Чтобы не беспокоила мигрень, нужно легко постучать кулаком по темечку и проговорить слова «железная голова».
- Чтобы кости были крепкими, во время первой грозы надо потереться о березу.
- Чтобы сохранить молодость и красоту, во время первого грома, когда еще не сошел снег, нужно умыться чистой водой, заранее положив в нее серебряные украшения.