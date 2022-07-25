Поверья и суеверия о погоде: по каким приметам о грозе можно узнать будущее

В древние времена люди считали, что с наступлением дождя приходит и благополучие. Если пошел ливень в день свадьбы, значит молодожены будут жить счастливо и в достатке. Наступила засуха – таким образом Высшие силы наказывают людей за грехи. Узнайте, по каким приметам о грозе можно узнать будущее, и что значит услышать гром.

Народные поверья: гром и молния





На Руси считалось, что молния – это оружие Высших сил. По поверью, сам пророк Илья охотился на нечистую силу и пускал в нее молнии, а гром – это звук от переката его колесницы. Если человека убивала молния, значит в него вселилась нечисть, и его не хоронили на кладбище.

В настоящее время любой ребенок знает, каким образом появляется гроза, а большинство поверий отошли в далекое прошлое. Однако приметы о свирепой стихии остались до сих пор.

Приметы о первой грозе

Первая гроза обычно появляется в апреле или в мае, однако исключения в этом случае также могут быть. Редким явлением считается зимняя гроза, и случается она раз в 7-8 лет. Однако люди такому событию не радовались.

Другие приметы:

Слышать гром зимой – к наступлению различных бед: к развязыванию войны, распаду государств, к голоданию, к катастрофам и катаклизмам.

Если гром было слышно в утреннее время – лето будет погожим.

Видеть молнию в зимний период – ждать бури.

Лето будет холодным, если слышен гром с северной стороны, а если с южной – ясным и теплым.

Если же гроза запаздывала и наступала только в мае, люди знали, что лето будет жарким, и, возможно, будет засуха. А если гроза все же пришла в начале апреля – летний сезон будет теплым и принесет щедрый урожай орехов.

По каким приметам о грозе можно узнать будущее:

Молния и гром в марте или в апреле, но еще не сошел снег – лето будет холодным, с частыми осадками.

Слышно гром после того, как закончился дождь – тепло продержится только несколько дней.

Гроза в утреннее время – лето будет погожим. В обед – ждите щедрого урожая, в вечернее время – лето будет жаркое, а осень холодная.

Раскаты грома в апреле – не будет клева рыбы в этих местах.

Чтобы не мучили кошмары, нельзя во время грозы смотреть в зеркало.

После первой грозы вода обретает целебную силу.

Чтобы привлечь достаток, нужно пересчитывать деньги тогда, когда ударяет молния, а также кувыркаться и при этом прижимать руку к карману, в котором лежат деньги.

Чтобы заручиться помощью Высших сил и всегда жить в достатке, нужно выбежать под дождь, умыться его каплями (при этом на пальце должно находиться кольцо из золота). Также можно проговорить слова «при деньгах» и держать при этом руку на кармане, где лежат деньги.





Чтобы обладать крепким здоровьем, во время грозы нужно: