Поверья и суеверия о погоде: по каким приметам о грозе можно узнать будущее
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Поверья и суеверия о погоде: по каким приметам о грозе можно узнать будущее

Поверья и суеверия о погоде: по каким приметам о грозе можно узнать будущее

В древние времена люди считали, что с наступлением дождя приходит и благополучие. Если пошел ливень в день свадьбы, значит молодожены будут жить счастливо и в достатке. Наступила засуха – таким образом Высшие силы наказывают людей за грехи. Узнайте, по каким приметам о грозе можно узнать будущее, и что значит услышать гром.

Народные поверья: гром и молния


На Руси считалось, что молния – это оружие Высших сил. По поверью, сам пророк Илья охотился на нечистую силу и пускал в нее молнии, а гром – это звук от переката его колесницы. Если человека убивала молния, значит в него вселилась нечисть, и его не хоронили на кладбище.

В настоящее время любой ребенок знает, каким образом появляется гроза, а большинство поверий отошли в далекое прошлое. Однако приметы о свирепой стихии остались до сих пор.

Приметы о первой грозе

Первая гроза обычно появляется в апреле или в мае, однако исключения в этом случае также могут быть. Редким явлением считается зимняя гроза, и случается она раз в 7-8 лет. Однако люди такому событию не радовались.

Другие приметы:

  • Слышать гром зимой – к наступлению различных бед: к развязыванию войны, распаду государств, к голоданию, к катастрофам и катаклизмам.
  • Если гром было слышно в утреннее время – лето будет погожим.
  • Видеть молнию в зимний период – ждать бури.
  • Лето будет холодным, если слышен гром с северной стороны, а если с южной – ясным и теплым.

Если же гроза запаздывала и наступала только в мае, люди знали, что лето будет жарким, и, возможно, будет засуха. А если гроза все же пришла в начале апреля – летний сезон будет теплым и принесет щедрый урожай орехов.

По каким приметам о грозе можно узнать будущее:

  • Молния и гром в марте или в апреле, но еще не сошел снег – лето будет холодным, с частыми осадками.
  • Слышно гром после того, как закончился дождь – тепло продержится только несколько дней.
  • Гроза в утреннее время – лето будет погожим. В обед – ждите щедрого урожая, в вечернее время – лето будет жаркое, а осень холодная.
  • Раскаты грома в апреле – не будет клева рыбы в этих местах.
  • Чтобы не мучили кошмары, нельзя во время грозы смотреть в зеркало.
  • После первой грозы вода обретает целебную силу.
  • Чтобы привлечь достаток, нужно пересчитывать деньги тогда, когда ударяет молния, а также кувыркаться и при этом прижимать руку к карману, в котором лежат деньги.
  • Чтобы заручиться помощью Высших сил и всегда жить в достатке, нужно выбежать под дождь, умыться его каплями (при этом на пальце должно находиться кольцо из золота). Также можно проговорить слова «при деньгах» и держать при этом руку на кармане, где лежат деньги.


Чтобы обладать крепким здоровьем, во время грозы нужно:

  • Кувыркаться, тогда можно забыть о недугах с позвоночником.
  • Если же беспокоят зубы – нужно попытаться погрызть камень.
  • Чтобы не беспокоила мигрень, нужно легко постучать кулаком по темечку и проговорить слова «железная голова».
  • Чтобы кости были крепкими, во время первой грозы надо потереться о березу.
  • Чтобы сохранить молодость и красоту, во время первого грома, когда еще не сошел снег, нужно умыться чистой водой, заранее положив в нее серебряные украшения.
# Общество Приметы
По материалам: rsute

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