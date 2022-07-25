«Продленка» заработает про единым правилам
Сегодня, 03:15
Группам продленного дня в школах прописали единые правила работы. Соответствующий закон вступает в силу 25 июля.
Теперь решение об открытии группы продленного дня и режиме пребывания в ней обучающихся школы будут принимать с учетом мнения родителей. Дети на «продленке» будут делать домашнее задание, заниматься физкультурой, посещать культурные мероприятия.
Регионы получат право дополнительно финансировать работу групп продленного дня, это позволит снизить расходы родителей.
По материалам: pnp.ru