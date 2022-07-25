«Продленка» заработает про единым правилам
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«Продленка» заработает про единым правилам

«Продленка» заработает про единым правилам

Группам продленного дня в школах прописали единые правила работы. Соответствующий закон вступает в силу 25 июля.

Теперь решение об открытии группы продленного дня и режиме пребывания в ней обучающихся школы будут принимать с учетом мнения родителей. Дети на «продленке» будут делать домашнее задание, заниматься физкультурой, посещать культурные мероприятия.

Регионы получат право дополнительно финансировать работу групп продленного дня, это позволит снизить расходы родителей.


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По материалам: pnp.ru

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